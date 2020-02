Notas Capital Homem é preso transportando R$ 400 mil em ônibus

Por Redação O Sul | 14 de fevereiro de 2020

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) informou, na madrugada desta sexta-feira (14), que prendeu um homem que transportava R$ 400 mil em dinheiro sem comprovação de origem em um ônibus interestadual na BR-386, em Lajeado, no Vale do Taquari. O homem tem 31 anos e mora em São Leopoldo. Ele não soube explicar a origem do dinheiro.

