Notas Capital Polícia prende 3 por roubos a estabelecimentos comerciais em Pelotas

Por Redação O Sul | 14 de fevereiro de 2020

A Polícia Civil de Pelotas realizou, ao longo desta semana, diversas ações com foco no combate aos roubos a estabelecimentos comerciais. Nas investidas policiais, foram presos três indivíduos, sendo dois deles em flagrante, e o terceiro por força de ordem judicial de prisão. Com os detidos, foram apreendidas drogas e uma arma de fogo.

