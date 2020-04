Notas Brasil Pesquisa aponta que bancos estão negando crédito a pequenos

Por Redação O Sul | 10 de abril de 2020

Seis em cada dez donos de pequenos negócios que já buscaram crédito no sistema financeiro desde o início da crise provocada pelo novo coronavírus tiveram o pedido negado, segundo levantamento do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae). Os dados são da segunda pesquisa O impacto da pandemia do coronavírus nos pequenos negócios.

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Notas Brasil