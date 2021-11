Porto Alegre Pesquisa da CDL indica que 17% dos consumidores gaúchos aproveitarão a “Black Friday” para antecipar compras de Natal

Por Redação O Sul | 19 de novembro de 2021

Mais da metade dos entrevistados ainda não sabem quanto gastarão. (Foto: Rovena Rosa/Agência Brasil)

Iniciativa de origem norte-americana adotada também no comércio no Brasil, a “Black Friday” deste ano deve proporcionar ao setor um importante incremento de vendas para as empresas do setor. Uma pesquisa realizada pela Câmara dos Dirigentes Lojistas de Porto Alegre (CDL-POA) junto a consumidores gaúchos indica que 17% dos entrevistados pretendem aproveitar as promoções alusivas à próxima sexta-feira (26) para antecipar compras de Natal.

Outros 43% manifestaram intenção de esperar até dezembro, ao passo que 18% devem aproveitar ambos os momentos. No que se refere à expectativa para o fim do ano, 69% se disseram otimistas, acreditando que 2021 terá um fim de ano melhor que o do ano passado. “O novo ciclo para o varejo vem marcado pelo desejo de resgatar, construir e experimentar”, ressalta a entidade.

Para o presidente da CDL-POA, Irio Piva, as compras da Black Friday de 2021 não são mais sobre uma adaptação à pandemia, mas sobre a vida que as pessoas querem resgatar, construir e viver: “É o início de um novo ciclo. As motivações por trás desse desejo misturam as necessidades de renovação com a consolidação dos laços com a casa e, ao mesmo tempo, a vontade da retomada da rua, em um momento simbólico”.

Indecisão

Diferente do constatado em 2020, a maior parte (62%) encara a “Black Friday” como boa oportunidade de consumo mas sem grande expectativa ou planejamento prévio. Um aspecto permanece inalterado: a ideia de comprar, com melhores preços, itens de necessidade ou de desejo.

Mais da metade dos consumidores ouvidos pelo levantamento (52%) ainda não sabem ao certo o valor que gastarão. Dentre aqueles que já estão organizados para a data, a maioria gastará acima de R﹩ 300. Produtos de vestuário são os favoritos desse público (43% da preferência), resultando em oportunidades para um dos segmentos que que mais sofreram na pandemia. Em seguida aparecem itens para casa (40%), eletrônicos (26%) e de entretenimento (16%).

A liquidação que no Brasil nasceu na internet tem se consolidado desde a aceleração digital estimulada pelas restrições de atividades por causa do coronavírus. Conforme o CDL, o ciclo de compra passa pela descoberta de novos produtos no ambiente on-line mas é indispensável um bom atendimento e o suporte ativo.

“Conhecer os desejos do consumidor é algo indispensável”, acrescenta o dirigente. “A Black Friday se destaca como uma oportunidade que abre as vendas de fim de ano, em uma Campanha que aproxima lojistas e consumidores, oferecendo excelentes oportunidades de compras em um momento determinante para o varejo e para o cenário em geral.”

(Marcello Campos)

