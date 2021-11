Rio Grande do Sul Em pouco mais de 20 meses de pandemia, 35.810 gaúchos morreram por causa do coronavírus

Por Redação O Sul | 14 de novembro de 2021

Estatística oficial divulgada neste domingo é impactada pela subnotificação de dados no feriadão. (Foto: EBC)

Em uma estatística marcada pela tradicional subnotificação de dados em fins de semana e feriadões, o balanço epidemiológico divulgado neste domingo (14) pela Secretaria da Saúde do Rio Grande do Sul acrescentou 409 testes positivos e duas mortes de coronavírus, números bem abaixo da média móvel do Estado nos últimos dias. Em pouco mais de 20 meses de pandemia, são 1.479.943 contágios e 35.810 casos fatais da doença.

Os dois óbitos mais recentes foram registrados em Porto Alegre e Pelotas, tendo como vítimas homens com idades de 56 e 89 anos, respectivamente. Este e outros detalhes podem ser conferidos no portal covid.saude.rs.gov.br, atualizado diariamente. Também é possível acompanhar as informações nas redes sociais do governo do Estado.

De todas as 497 cidades gaúchas, apenas uma não registra até agora qualquer óbito por covid. É Novo Tiradentes, localizada na Região Norte do Estado e que acumula 126 testes positivos desde o começo da pandemia, sem novos casos desde outubro.

Dentre os infectados até agora, ao menos 1.437.744 (97% do total de infectados) já se recuperaram, em todos os 497 municípios gaúchos. Outros 6.288 (1%) são considerados casos ativos (em andamento), o que abrange desde os assintomáticos em quarentena domiciliar até casos graves atendidos em hospitais.

A taxa média de ocupação das unidades de terapia intensiva (UTIs) por adultos estava em 58% no final da tarde, conforme o painel de monitoramento covid.saude.rs.gov.br. Esse índice resulta da proporção de 1.914 pacientes para um total de 3.301 leitos da modalidade em 301 hospitais. Já o total de hospitalizações pela doença em 20 meses de pandemia é de 112.761 (8%).

Andamento da vacinação

Já no que se refere à aplicação de vacinas contra o coronavírus, mais de 8,78 milhões de habitantes do Estado receberam a primeira dose. Por segmento populacional, a cobertura é de 94,9% dos gaúchos a partir de 18 anos, 75,6% dos adolescentes (12 a 17 anos) e 79,9% da população geral (11,37 milhões).

O esquema completo de vacinação, por sua vez, abrange até agora mais de 7,11 milhões de indivíduos – seja quem recebeu duas doses para fármacos com esse sistema ou os contemplados pela vacina da Janssen (apenas uma injeção). Com isso, estão imunizados 82,7% dos adultos residentes no Estado, bem como 7,8% dos adolescentes e 65,2% do total.

No caso específico da Janssen, as aplicações somam 303.585. Por fim, a dose de reforço já chegou aos braços de 818.056 gaúchos, em todos os 497 municípios. As informações constam na base de dados da Secretaria Estadual da Saúde, reunida na plataforma digital vacina.saude.rs.gov.br.

(Marcello Campos)

