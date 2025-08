Política Pesquisa Datafolha diz que 57% dos brasileiros avaliam que Trump erra ao pedir fim de julgamento de Bolsonaro em carta sobre tarifaço

Por Redação O Sul | 31 de julho de 2025

Compartilhe esta notícia:











Para 36%, republicano está certo, e outros 7% não souberam responder ou não opinaram. (Foto: Divulgação/The White House)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Pesquisa do Instituto Datafolha divulgada nessa quinta-feira (31) aponta que 57% dos brasileiros consideram que o ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, está errado ao pedir que a Justiça brasileira interrompa o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). A declaração de Trump foi feita em uma carta divulgada recentemente, na qual ele relacionou a imposição de tarifas sobre produtos brasileiros à situação judicial de Bolsonaro, acusado de tentativa de golpe de Estado após as eleições de 2022.

De acordo com os dados, 36% dos entrevistados consideram que Trump está certo em fazer esse tipo de cobrança, enquanto 7% afirmaram não saber ou preferiram não opinar.

— Veja os números:

* Trump está errado: 57%

* Trump está certo: 36%

* Não sabe/não opinou: 7%

A pesquisa foi realizada com 2.004 pessoas com 16 anos ou mais, em 130 municípios, nos dias 29 e 30 de julho. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos.

A opinião sobre a declaração de Trump varia de acordo com a identificação política dos entrevistados. Entre os eleitores de Jair Bolsonaro no segundo turno de 2022, 66% concordam com o posicionamento do ex-presidente norte-americano, enquanto 28% o consideram errado e 6% não opinaram. Já entre os eleitores do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, 82% avaliam que Trump está errado, 13% acham que ele está certo, e 5% não souberam responder.

O Datafolha também perguntou se os entrevistados acreditam que Bolsonaro está sendo perseguido e injustiçado pela Justiça brasileira, como sugerido por Trump na carta. Nesse ponto, metade dos brasileiros (50%) respondeu que não vê perseguição, enquanto 45% acreditam que o ex-presidente está sendo alvo de perseguição. Outros 5% disseram não saber ou não quiseram responder.

— A percepção de perseguição também apresenta variação conforme o perfil dos entrevistados:

* 48% dos homens acreditam que há perseguição, ante 41% das mulheres;

* Entre os jovens de 16 a 24 anos, o índice é de 37%;

* Entre os que ganham de cinco a dez salários mínimos, 59% apontam que há perseguição;

* Já entre os que recebem até dois salários mínimos, esse número é de 42%;

* Entre quem ganha de dois a cinco salários, a taxa é de 45%.

O instituto também investigou a percepção sobre a influência do deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) na decisão de Trump. Para 39% dos entrevistados, Eduardo teve muito impacto na ação do ex-presidente americano. Outros 28% avaliam que ele teve alguma influência, enquanto 20% disseram que ele não teve nenhuma participação relevante.

Entre os eleitores de Bolsonaro, 26% acreditam que Eduardo teve grande impacto, enquanto 38% consideram que sua influência foi moderada.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Política

https://www.osul.com.br/pesquisa-datafolha-diz-que-57-dos-brasileiros-avaliam-que-trump-erra-ao-pedir-fim-de-julgamento-de-bolsonaro-em-carta-sobre-tarifaco/

Pesquisa Datafolha diz que 57% dos brasileiros avaliam que Trump erra ao pedir fim de julgamento de Bolsonaro em carta sobre tarifaço

2025-07-31