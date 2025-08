Política Após sanção de Trump, Lula recebe ministros do Supremo em jantar de apoio a Alexandre de Moraes e ao Tribunal

Por Redação O Sul | 31 de julho de 2025

O encontro no Palácio da Alvorada começou pouco depois das 19h30min e durou pouco mais de duas horas. Foto: ABr

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), investiu em fazer um gesto de apoio ao STF (Supremo Tribunal Federal) ao promover um jantar para os magistrados da Corte na noite desta quinta-feira (31), embora nem todos tenham comparecido.

O governo estuda reações possíveis às mais recentes decisões da Casa Branca quanto ao tarifaço e às sanções contra Alexandre de Moraes.

O encontro no Palácio da Alvorada começou pouco depois das 19h30min e durou pouco mais de duas horas. Estiveram presentes os ministros do Supremo Luís Roberto Barroso – presidente da Corte –, Gilmar Mendes, Cristiano Zanin, Flávio Dino e Alexandre de Moraes, o principal alvo dos ataques do governo dos Estados Unidos e da oposição ao governo Lula.

Além dos magistrados, participaram da reunião o procurador-Geral da República, Paulo Gonet, o ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, e o advogado-geral da União, Jorge Messias. Nenhuma das autoridades quis falar ao fim do encontro.

Na noite de quarta (30), Lula já havia recebido Barroso, Gilmar e Zanin no Palácio do Planalto, ao lado de Lewandowski.

Essas reuniões acontecem ainda na véspera do retorno dos trabalhos do Judiciário. A expectativa é que, na sessão desta sexta, os ministros do Supremo reafirmem a independência judicial brasileira.

O gesto do jantar também ajuda a afastar qualquer esperança da oposição de que o julgamento de Jair Bolsonaro possa ser adiado por pressão política.

Abertura

O Supremo retoma os trabalhos nesta sexta-feira (1º) com uma cerimônia que marca a abertura do semestre Judiciário, após o recesso de julho. A sessão deve ser marcada por manifestações de apoio ao ministro Alexandre de Moraes.

Além de Lula, outras autoridades, como o presidente do STF, Luís Roberto Barroso, o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, e o ex-presidente do Senado Rodrigo Pacheco (PSD-MG), manifestaram solidariedade a Moraes.

A reabertura do semestre também marca a retomada dos julgamentos no plenário da Corte. Entre os temas previstos para agosto estão a validade da coleta de DNA de condenados, a análise da Lei de Abuso de Autoridade, e a repatriação de crianças levadas irregularmente ao Brasil, além de ações sobre transporte de animais em aviões, tributos na conta de luz e regras de acesso a cursos militares.

