Por Redação O Sul | 31 de julho de 2025

Ainda de forma paralela ao Brasileiro, serão disputados o Fip Promises (Sub-14, Sub-16 e Sub-18) e Fip Bronze, competições internacionais. (Foto: Maycon Silva/Padelrg)

A cidade de Porto Alegre e Região Metropolitana, serão palco da 4ª Etapa do Campeonato Brasileiro de Padel 2025, que acontece nos dias 1º, 2 e 3 de agosto, nas quadras do Rogerinho Padel Indoor, Shark padel, Dez Padel, Batata Padel, Radar Sports, ER Padel e Paladino Tênis Clube.

Organizada pela Confederação Brasileira de Padel (COBRAPA), a competição reunirá atletas de diversas partes do Brasil em busca de pontos no ranking nacional, em diferentes categorias e proporcionando disputas de alto nível técnico.

A etapa faz parte do calendário oficial da COBRAPA e reforça o crescimento do Padel no cenário esportivo brasileiro, levando o esporte a novas regiões e consolidando o circuito nacional como um dos mais disputados da América do Sul.

Ainda de forma paralela ao Campeonato Brasileiro, serão disputados o Fip Promises (Sub-14, Sub-16 e Sub-18) e o Fip Bronze, competições internacionais com atletas de outros países.

A entrada em todos os locais será gratuita para o público e a programação completa dos jogos pode ser acessada no site da COBRAPA: www.cobrapa.com.br

