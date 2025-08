Polícia Idoso acusado de amputar patas de cadela no interior do Rio Grande do Sul responderá a processo criminal

Por Redação O Sul | 1 de agosto de 2025

Além das agressões, o animal apresentava desnutrição Foto: Reprodução de vídeo Além das agressões, o animal apresentava desnutrição. (Foto: Reprodução de vídeo) Foto: Reprodução de vídeo

A Justiça gaúcha aceitou na quinta-feira (31) a denúncia do MP (Ministério Público) contra um idoso de 63 anos acusado de amputar as patas dianteiras de uma cadela e de provocar ferimentos graves nos membros posteriores do animal.

O crime ocorreu no dia 19 de julho, no município de Caseiros, na Região Norte do Rio Grande do Sul. A denúncia foi aceita pelo juiz Gerson Lira, da 3ª Vara Judicial de Lagoa Vermelha.

Preso em flagrante, o homem teve a prisão preventiva decretada no dia 20 de julho. Ele está no Presídio Estadual de Lagoa Vermelha.

Conforme a denúncia apresentada pela promotora de Justiça Nathália Frare Barbosa, o idoso mutilou as patas do animal utilizando uma faca. De pelagem preta e sem raça definida, a cadela foi mantida presa por uma corda curta, em condições de desnutrição, inclusive durante e após os cortes nas patas.

A cadela foi resgatada por protetores de animais e levada a uma clínica veterinária em Ibiraiaras. As duas patas dianteiras não puderam ser reimplantadas. A pata traseira direita, em razão da gravidade dos ferimentos, também exigiu amputação.

O caso gerou forte comoção na comunidade local. “A crueldade praticada contra o animal choca, viola a expectativa social mínima de civilidade e exige reprimenda especial. O Ministério Público está comprometido em garantir que crimes como esse não fiquem impunes e que os direitos dos animais sejam respeitados”, destacou a promotora.

2025-08-01