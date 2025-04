Brasil Pesquisa Datafolha para Presidência da República: Cenário sem Lula nem Bolsonaro tem disputa dividida entre Ciro, Tarcísio e Haddad

Por Redação O Sul | 6 de abril de 2025

Compartilhe esta notícia:











O levantamento ouviu 3.054 pessoas, com 16 anos ou mais, em 172 municípios, de terça (1º) até quinta-feira (3). (Foto: Reprodução)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Pesquisa Datafolha divulgada pelo jornal “Folha de S.Paulo” revela que, sem o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e sem Jair Bolsonaro (PL), a eleição à Presidência da República teria três possíveis candidatos bem próximos na disputa.

Ciro Gomes (PDT) aparece na frente com 19% das intenções de voto, seguido pelo atual governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), com 16%, e por Fernando Haddad (PT), que comanda no momento o Ministério da Fazenda – com 15% das intenções de voto.

Considerando a margem de erro, Ciro Gomes está empatado tecnicamente com Tarcísio de Freitas, que também está empatado com Fernando Haddad.

Pablo Marçal (PRTB) e Ratinho Junior (PSD) aparecem na sequência, com 12% e 7%, respectivamente, das intenções de voto.

O levantamento ouviu 3.054 pessoas, com 16 anos ou mais, em 172 municípios, de terça (1º) até quinta-feira (3). A margem de erro da pesquisa é de 2 pontos percentuais, para mais ou para menos.

Veja os números:

Ciro Gomes (PDT): 19%;

Tarcísio de Freitas (Republicanos): 16%;

Fernando Haddad (PT): 15%;

Pablo Marçal (PRTB): 12%;

Ratinho Junior (PSD): 7%;

Eduardo Leite (PSDB): 5%;

Romeu Zema (Novo): 3%;

Ronaldo Caiado (União): 2%;

Em branco/nulo/nenhum: 17%;

Não sabem: 4%.

Aprovação do governo Lula

A mesma pesquisa também mostra que 29% dos eleitores brasileiros aprovam o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e que 38% reprovam.

Dos entrevistados, 32% avaliam o governo como regular, e 1% não soube responder ou não respondeu.

Segundo o Datafolha, é o segundo pior nível de aprovação em todos os três mandatos de Lula – melhor apenas que os números divulgados em fevereiro.

O levantamento ouviu 3.054 pessoas, com 16 anos ou mais, em 172 municípios, de terça (1º) até quinta-feira (3). A margem de erro da pesquisa é de 2 pontos percentuais, para mais ou para menos.

Na pesquisa anterior, realizada em fevereiro a aprovação de Lula era de 24% e a reprovação, de 41%. Consideravam o governo regular 32% e 2% não souberam ou não responderam.

Veja os números:

Ótimo/bom: 29% (eram 24% em fevereiro);

Regular: 32% (eram 32% em fevereiro);

Ruim/péssimo: 38% (eram 41% em fevereiro);

Não sabem: 1% (eram 2% em fevereiro)

Gênero

A margem de erro deste recorte é de três pontos percentuais para mais ou para menos tanto entre homens quanto entre mulheres.

Homens

Ótimo/bom: 27%;

Regular: 30%;

Ruim/péssimo: 42%.

Mulheres

Ótimo/bom: 30%;

Regular: 34%;

Ruim/péssimo: 34%.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Brasil

https://www.osul.com.br/pesquisa-datafolha-para-presidencia-da-republica-cenario-sem-lula-nem-bolsonaro-tem-disputa-dividida-entre-ciro-tarcisio-e-haddad/

Pesquisa Datafolha para Presidência da República: Cenário sem Lula nem Bolsonaro tem disputa dividida entre Ciro, Tarcísio e Haddad

2025-04-06