Política Pesquisa Genial/Quaest: 51% dos entrevistados acreditam que houve uma tentativa de golpe por parte de militares e do ex-presidente Bolsonaro em 2022; 38% disseram não acreditar na trama golpista

Por Redação O Sul | 14 de dezembro de 2024

A pesquisa da Quaest ouviu 8.598 entrevistados com 16 anos ou mais, entre os dias 4 e 9 de dezembro. (Foto: Freepik)

Levantamento feito pela Genial/Quaest, afirma que 51% dos entrevistados acreditam que houve uma tentativa de golpe por parte de militares e do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) para impedir a posse de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em 2022. Outros 38% disseram não acreditar.

Em novembro, a Polícia Federal indiciou Bolsonaro, o ex-ministro da Defesa, general Braga Netto, o ex-chefe do GSI general Augusto Heleno, o presidente do PL Valdemar Costa Neto e mais 33 investigados nas Operações Tempus Veritatis e Contragolpe.

O plano seria manter Bolsonaro no poder após a derrota nas eleições 2022. A suspeita da PF é que a investida da “organização criminosa” previa o assassinato do presidente Lula, de seu vice Geraldo Alckmin e do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal. O relatório está sendo analisado pela Procuradoria-Geral da República.

A pesquisa da Quaest ouviu 8.598 entrevistados com 16 anos ou mais, entre os dias 4 e 9 de dezembro. A margem de erro é de 1 ponto porcentual, com nível de confiança de 95%.

Conforme o levantamento, entre eleitores de Lula, no segundo turno da eleição presidencial de 2022, a porcentagem de pessoas que acreditam que houve uma tentativa de golpe é maior, de 61% – já 28% não acreditam em plano de ruptura institucional.

Já entre os que votaram em Bolsonaro, 39% acreditam que havia uma trama orquestrada nos altos escalões do governo, com envolvimento de militares. Já 51% dos entrevistados que optaram pela reeleição do ex-presidente não acreditam numa conspiração para o golpe.

Entre os que votaram branco, nulo ou não votaram a crença numa trama golpista envolvendo oficiais de alta patente das Forças Armadas e o ex-presidente da República é de 46%. Outros 39% não acreditam em tentativa de golpe.

Mercado financeiro

Ainda de acordo com a pesquisa Genial/Quaest, divulgada no dia 4 de dezembro, sobre o que pensa o mercado financeiro em relação ao governo Lula 3, a reprovação do presidente subiu de 64% para 90% desde a pesquisa anterior, feita em março. Voltou assim à marca do início do mandato, quando nove a cada dez profissionais de fundos de investimento também tinham uma avaliação negativa do governo.

“O governo anterior furou o teto de gastos em R$ 795 bilhões e não deixou o mercado de especulação ‘com mau humor’, nem o mercado fez pesquisa Quaest para ver se as pessoas mais ricas da sociedade gostavam ou não do Bolsonaro”, comentou o líder do governo na Câmara, José Guimarães (PT-CE).

“O mercado não gosta do presidente Lula. Não suporta o PIB beirando 3,5%; a taxa de desemprego em 6,2%; o menor nível de redução da pobreza da nossa história; a isenção de Imposto de Renda para quem ganha até R$ 5 mil; o Brasil sendo o 2º país que mais recebe investimentos externos no mundo. Mas o Brasil gosta”, finalizou. (Estadão Conteúdo)

2024-12-14