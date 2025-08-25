Brasil Pesquisa Ipsos-Ipec: os preferidos para substituir Lula em 2026, se ele não tentar reeleição

Por Redação O Sul | 25 de agosto de 2025

Também é importante notar que 30% dos eleitores de Lula acham que ele próprio não deveria se candidatar à reeleição. (Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/Agência Brasil)

Em pesquisa inédita, o Ipsos-Ipec perguntou sobre quem deveria substituir Lula, se ele não for candidato à reeleição — sendo que 62% acham que ele não deveria concorrer novamente. Fernando Haddad (17%) e Geraldo Alckmin (19%) empataram em primeiro lugar, considerando a margem de erro de dois pontos percentuais.

Bem abaixo aparecem Camilo Santana (7%) e Flávio Dino (6%). A maioria, no entanto, não sabe ou não quis responder (17%); ou respondeu “nenhum desses nomes”.

Também é importante notar que 30% dos eleitores de Lula acham que ele próprio não deveria se candidatar à reeleição. E mesmo entre os mais pobres, ou seja, na faixa dos que ganham até um salário mínimo mensal, 50% entendem que o presidente não deveria disputar o quarto mandato.

A pesquisa foi realizada entre os dias 1º e 5 de agosto, presencialmente, com 2.000 pessoas em 132 cidades das cinco regiões do país.

PT diz que Trump pretende derrotar Lula em 2026 com ajuda de redes sociais e IA

O PT, partido do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, divulgou um documento neste sábado (23) em que afirma que o chefe do governo americano, Donald Trump, tentará derrotar o brasileiro nas eleições de 2026. De acordo com a legenda, Trump usará as redes sociais e ferramentas de inteligência artificial em sua ofensiva política.

“O que Trump e seus aliados da direita brasileira pretendem, e não terão êxito, é derrotar, nas eleições de 2026, o projeto de desenvolvimento nacional que estamos consolidando sob a liderança do presidente Lula”, afirma a resolução política do diretório nacional do partido, a primeira da nova gestão petista.

O partido afirma que a soberania brasileira está sendo atacada por Trump. O presidente americano impôs tarifas sobre produtos de diversos países mas, no caso brasileiro, as atrelou a medida às investigações contra o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). O governo americano também sancionou ministros do STF (Supremo Tribunal Federal) envolvidos no caso, principalmente Alexandre de Moraes.

“O centro dessa ofensiva do governo Trump e de seus aliados brasileiros se dará com intenso uso da guerra híbrida, por meio das redes sociais e do uso da inteligência artificial como instrumentos de disseminação de desinformação, teorias da conspiração e discursos de ódio”, afirma a legenda, que defende uma regulação das plataformas.

O partido também cita “ataques sistemáticos contra governos progressistas” por parte dos Estados Unidos. Ainda segundo a sigla, há uma disputa “de caráter prolongado” contra o fascismo.

O documento foi divulgado pouco depois de o PT definir os nomes que comporão sua comissão executiva até 2029, concluindo o processo de troca de direção que colocou o ex-prefeito de Araraquara Edinho Silva como presidente do partido. Com informações dos portais O Globo e Folha de São Paulo.

