Economia Pesquisa mostra que 40% dos brasileiros já foram vítimas de fraude; veja como evitar golpes na hora da compra pela internet

Por Redação O Sul | 23 de abril de 2023

56% dos brasileiros temem cair em alguma fraude; cuidados são fundamentais. (Foto: Agência Brasil)

Uma pesquisa divulgada pela Serasa Experian mostrou que quase 40% dos brasileiros já foram vítimas de golpes financeiros pelo menos uma vez na vida. A principal fraude está relacionada com os cartões de crédito, porém com o avanço da tecnologia — e dos golpes — vários outros têm tirado o sono dos consumidores.

O estudo feito pela Serasa mostrou que o golpe mais temido é a clonagem do cartão, com 46%, enquanto em segundo lugar está a abertura de conta bancária e dados vazados, com 38%. Em terceiro lugar nas fraudes em que os brasileiros têm mais medo está os empréstimos e financiamentos com seus dados, com 35%.

Para a advogada Adriana Cansian, especialista em defender pessoas que sofrem golpes, é muito importante que qualquer operação, ainda mais pela internet, seja feita com todo cuidado. “Fundamental a verificação minuciosa da veracidade do site no qual os dados estão sendo inseridos e da idoneidade da loja. A lei estabelece as empresas manterem um canal de atendimento proativo e o endereço de uma das lojas físicas”, afirma.

A advogada explica que, ao cair em um golpe, a primeira coisa a se fazer é procurar a polícia e registrar um boletim de ocorrência. “Fundamente com todos os documentos que houver da compra e, dependendo do valor, ajuizar uma ação, seja no Juizado Especial Cível ou mesmo na Justiça Comum”, diz.

As tentativas de golpes por meios digitais – como computadores e celulares – cresceram 20% no segundo trimestre de 2022 no Brasil. Para Aline Sanchez, gerente do Serasa, os criminosos estão mais antenados com as novas tecnologias para aplicar golpes. “Sempre importante ficar alerta às abordagens nas redes sociais e sites fraudulentos, trabalhamos para identificar essas fraudes, reforçar os cuidados fundamentais e agir antes de causar prejuízos”.

A pesquisa também apontou que 56% dos brasileiros têm medo de cair em uma fraude. Adriana explica que, dependendo da sofisticação do golpe, é muito difícil reaver o dinheiro, mesmo com ação judicial. “Há casos em que é possível reaver o valor perdido, mas isso dependerá em grande medida do tipo de ferramenta ou mesmo de outras ações que foram realizadas pelos criminosos”, diz.

No estudo da Serasa, 15% dos entrevistados temem cair no golpe da clonagem do WhatsApp. Uma aposentada de 77 anos, moradora de Rio Preto, foi vítima desta fraude no ano passado, quando o criminoso se passou pelo filho. “Não me atentei e como vi a foto dele no contato, pedindo ajuda com urgência, acabei transferindo R$ 2 mil. Infelizmente é algo que tive de aprender depois de cair no golpe”, diz.

O analista de redes e segurança Rodrigo Eutimio, que trabalha na Uzzi Tecnologia, afirma que uma maneira de evitar as fraudes por WhatsApp é adotar a verificação em duas etapas. “A autenticação em duas etapas adiciona uma camada extra de segurança à sua conta. Ela exige que você configure um código de seis dígitos que será solicitado sempre que você configurar sua conta em um novo dispositivo”, afirma.

Ele explica que este código não deve ser compartilhado e ainda dá a dica de ativar as notificações de login. “Importante estar atento a golpes que envolvem o uso de fotos de amigos e familiares em números de telefone diferentes. Esses golpes envolvem a clonagem de contas do WhatsApp, que permite ao golpista acessar as conversas e contatos de uma pessoa. Antes de responder à mensagem, verifique se o número é o mesmo que você tem registrado”.

Dicas para evitar golpes:

1. Desconfie de links ou mensagens maliciosas mesmo quando enviados por pessoas conhecidas.

2. Se receber qualquer boleto por site ou aplicativo, não faça a transação antes de verificar o documento com o nome correspondente.

3. Números de WhatsApp e páginas oficiais nas redes sociais apresentam um selo de verificação localizado ao lado do nome do contato. Fique de olho!

4. Endereço eletrônicos oficiais devem possuir o ‘https’ com URL, cadeado na barra de navegação e inscrição de “site seguro”.

5. Configure as configurações de privacidade em suas redes sociais para que apenas pessoas que você conheça possam ver suas informações. Assim ninguém copiará sua foto!

Na dúvida, não clique: algumas mensagens despertam gatilhos emocionais nas vítimas, como a curiosidade, a solidariedade, os benefícios, entre outros. Se receber mensagens como “Sua fatura do mês chegou” e “Temos uma oferta imperdível”, desconfie.

2023-04-23