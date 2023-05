Economia Pesquisa mostra que 52% dos brasileiros têm três ou mais cartões de crédito

Sobre o uso do cartão, 61% utilizam o instrumento para compras que precisam ser parceladas. (Foto: Marcello Casal Jr./Agência Brasil)

A maioria dos brasileiros possui vários cartões de crédito. Segundo uma pesquisa da Serasa, 24% dos entrevistados têm um cartão, 24% possuem dois cartões, 22% usam três cartões, 13% utilizam quarto cartões e 17% controlam cinco ou mais cartões. Ou seja, 52%, ou mais da metade da população, gastam em três ou mais cartões.

Quando perguntados sobre os motivos para ter mais de um cartão, 35% dizem que o objetivo é conseguir mais crédito, uma vez que o limite de cada um deles não é suficiente. Para 20%, trata-se de uma questão de segurança, para ter mais opções em caso de uma emergência. E 19% alegam que se organizam melhor financeiramente dividindo as contas entre os cartões.

Sobre o uso do cartão, 61% utilizam o instrumento para compras que precisam ser parceladas; 37% gastam diariamente, até para as compras diárias e básicas; 37% só recorrem a ele em caso de emergência; e 31% fazem compras pela internet. Dentro desse tópico, as principais contas pagas com cartão de crédito são supermercados; lojas de varejo; e combustível do automóvel.

“Esse comportamento revela que o brasileiro ainda utiliza o cartão de crédito como uma forma de regularizar as despesas, mesmo que seja coordenando mais de uma fatura”, interpreta Amanda Rapouzo, diretora da Serasa Crédito. Ela ressalta, no entanto, a importância do uso do cartão com consciência. “Acreditamos que a educação financeira seja a chave para adotar bons hábitos e tornar o uso do crédito ainda mais responsável”.

Questionados se consideram sua quantidade atual de cartões ideal, 50% dizem que sim. Outros 29% queriam ter mais cartões. Já 16% queriam ter menos. E 5% dizem que ter mais de um cartão acabou atrapalhando o controle financeiro.

Segundo os dados mais recentes do Banco Central, de 2022, o Brasil tem 431 milhões de cartões de crédito emitidos e 209 milhões ativos. A inadimplência no rotativo do cartão de crédito atingiu em março o nível recorde de 48,2%.

Volume de transações

O volume transacionado com cartões totalizou R$ 839,5 bilhões no primeiro trimestre, um crescimento de 10,7% na comparação com igual período do ano passado. O ritmo está abaixo do previsto pela Associação Brasileira das Empresas de Cartões de Crédito e Serviços (Abecs) para 2023, mas, segundo a entidade, está dentro do esperado para o início do ano em meio a um cenário macroeconômico difícil e a um ambiente ainda restritivo para o crédito.

No início do ano, a Abecs estimou crescimento de 14% a 18% para a indústria em 2023, depois de uma alta de 25% no ano passado.

Em sua primeira entrevista como presidente da associação, Giancarlo Greco disse que os números do primeiro trimestre indicam um crescimento ainda robusto da indústria e que não são motivos de alarme.

Ele afirmou que, no segundo e terceiro trimestres, a indústria deve seguir com uma postura mais conservadora, mas ponderou que alguns emissores já têm mostrado uma inadimplência controlada, o que pode favorecer o desempenho do setor à frente. Na próxima divulgação trimestral, a associação deve ter mais clareza sobre as projeções para o ano, completou.

Os dados divulgados pela Abecs mostram que foram movimentados R$ 539,2 bilhões via cartões de crédito no primeiro trimestre, uma alta de 12,7%. No débito, foram R$ 234,6 bilhões, uma redução de 0,3%, e no pré-pago, R$ 65,5 bilhões, crescimento de 47%. As informações são do jornal Valor Econômico.

