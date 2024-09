Economia Pesquisa mostra que 86% das empresas do Brasil querem obter mais financiamento sustentável em 2 anos

Por Redação O Sul | 6 de setembro de 2024

Maior parte das empresas que fazem uso de linhas de financiamento voltadas à sustentabilidade é de grande porte. (Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/Agência Brasil)

Uma pesquisa inédita da Amcham Brasil, divulgada nssa sexta-feira (6), aponta que 86% das empresas brasileiras projetam um aumento na busca por financiamento sustentável nos próximos dois anos. O estudo, que teve a participação de 120 empresas, também prevê um aumento de 190% nos investimentos em projetos sustentáveis, alcançando a cifra de R$ 20,4 bilhões.

“A transição para uma economia sustentável exige que as empresas e as instituições financeiras estejam preparadas para mobilizar recursos com agilidade e baixo custo, de forma a impulsionar projetos com impacto ambiental positivo. O financiamento sustentável estará no cerne das discussões da COP 29, que ocorrerá este ano no Azerbaijão, e nossa pesquisa sugere que o setor privado brasileiro está se movendo nessa direção,” afirmou Abrão Neto, CEO da Amcham Brasil.

A pesquisa revelou que 57,9% das empresas ainda não utilizam linhas de financiamento voltadas à sustentabilidade. Entre as empresas que já fazem uso dessas linhas, a maior parte é de grande porte – sendo que 63,8% indicaram fazer uso de linhas para financiar projetos sustentáveis. O setor industrial lidera a utilização (45,5%), seguido pelo agronegócio (37,5%) e pelo setor de serviços (26,8%).

Recursos próprios

A maior parte das empresas que implementam projetos de sustentabilidade ainda depende de recursos próprios (28,2%), seguido por financiamentos de bancos e instituições financeiras privadas (23,1%) e títulos de dívida (20,5%). Apenas 15,4% utilizam recursos de bancos públicos, o que revela uma oportunidade para maior utilização dessas linhas no futuro.

Perspectivas otimistas

Apesar do uso ainda restrito, a pesquisa indica que 86% das empresas projetam aumento ou aumento elevado na busca por financiamento sustentável nos próximos dois anos. Apenas 6,9% das empresas acreditam que a demanda permanecerá estável e 3,4% preveem uma redução.

As atividades para as quais há maior busca de financiamento para projetos sustentáveis são os de energia (21,4%), indústria (20%), tratamento de resíduos (15,7%) e agricultura e florestas (14,3%). Para medir o impacto ambiental dos projetos, as principais métricas utilizadas são a redução de emissões (41,9%), a redução no consumo de energia (22,6%) e a compensação de emissões (16,1%).

Entre as linhas de financiamento mais conhecidas e utilizadas estão o BNDES Finem – Meio Ambiente e o FINEP – Inova Sustentabilidade. As empresas também indicam que essas são aquelas linhas que mais pretendem utilizar, com 21,6% e 20,3% respectivamente.

Apesar das perspectivas positivas, a pesquisa identificou alguns gargalos que ainda dificultam a expansão do financiamento sustentável no Brasil. Os principais obstáculos apontados pelas empresas incluem processos burocráticos (26,3%), dificuldade em oferecer garantias (19,3%), desconhecimento sobre as linhas disponíveis (14%) e custos elevados (12,3%).

A pesquisa foi realizada com 120 empresas entre os dias 22 de julho e 9 de agosto de 2024, sendo 65% de grandes e médias empresas e 69% dos setores industriais e serviços.

2024-09-06