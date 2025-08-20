Quarta-feira, 20 de agosto de 2025

Leia a edição de hoje aqui

Política Pesquisa mostra que para 55% dos entrevistados, Bolsonaro está agindo mal em meio ao tarifaço de Donald Trump

Por Redação O Sul | 20 de agosto de 2025

55% também consideram que Eduardo Bolsonaro (foto), filho do ex-presidente, age mal diante do assunto. (Foto: Reprodução)

Pesquisa Quaest divulgada nessa quarta-feira (20) indica que 55% dos brasileiros consideram que tanto Jair Bolsonaro (PL) como Eduardo Bolsonaro estão agindo mal diante do tarifaço de Donald Trump ao Brasil. Já 46% consideram que Lula age mal frente às ações do presidente norte-americano.

O levantamento mostra que os números são mais negativos para a família Bolsonaro, que tem 31 pontos de desvantagem entre avaliação negativa e positiva, do que para Lula, que tem empate técnico entre os indicadores (46% responderam que Lula age mal e 44%, age bem).

A margem de erro é de 2 pontos para mais ou para menos.

A pesquisa Quaest foi encomendada pela Genial Investimentos e realizada entre os dias 13 a 17 de agosto. O levantamento ouviu 2.004 pessoas com 16 anos ou mais, em 120 municípios do País. A margem de erro é de 2 pontos percentuais, para mais ou para menos e o nível de confiança é de 95%.

Lula é o único político consultado pela pesquisa que apresenta resultado em empate técnico.

Além de Jair e Eduardo Bolsonaro, estão com mais respostas negativas do que positivas o governador de Minas Gerais, Romeu Zema (diferença de 16 pontos); governador de Goiás, Ronaldo Caiado (15 pontos); o ministro da Fazenda, Fernando Haddad (12 pontos); e os governadores do Paraná, Ratinho Júnior, e de São Paulo, Tarcísio de Freitas (ambos com 11 pontos).

A maioria dos entrevistados (48%) respondeu que Lula e o PT estão do lado que mais faz o que é certo no embate sobre o tarifaço de Donald Trump, enquanto 28% responderam Bolsonaro e seus aliados. Para 15%, nenhum dos lados é o mais certo. Outros 9% não souberam ou não responderam.

A pesquisa também mostra que 51% dos eleitores brasileiros desaprovam o governo Lula (PT), enquanto 46% aprovam. Ao considerar o limite da margem de erro, 1 ponto separa os indicadores, o que indica para a menor diferença desde janeiro de 2025, quando havia empate técnico: 49% desaprovavam o governo petista, enquanto 47%, aprovavam.

Segundo Felipe Nunes, diretor da Quaest, a aprovação do governo melhorou por dois motivos. “A melhora na aprovação do governo Lula em agosto resulta da combinação de fatores econômicos e políticos. De um lado, a percepção de queda no preço dos alimentos trouxe alívio às famílias e reduziu a pressão sobre o custo de vida. Do outro, a postura firme de Lula diante do tarifaço imposto por Donald Trump foi vista como sinal de liderança e defesa dos interesses nacionais.”

Alimentos e tarifaço

A pesquisa mostra que 64% dos brasileiros consideram que o tarifaço de Donald Trump ao Brasil vai aumentar o preço dos alimentos no País. Desde 6 de agosto, parte dos produtos brasileiros pagam taxa de 50%, a mais alta do mundo, para entrar nos EUA.

Ainda segundo o levantamento, 18% dos entrevistados acreditam que o tarifaço vai fazer os preços dos alimentos diminuírem no Brasil. Para 13%, os preços serão mantidos, e 5% não sabem ou não responderam.

— Veja os números:

* As tarifas vão aumentar os preços: 64%;
* Diminuir: 18%;
* Manter: 13%;
* Não sabem/ não respondeu: 5%.

A pesquisa sobre a tarifa de Trump mostra que:

* 51% acreditam que interesses políticos de Trump motivaram tarifaço
* 71% consideram que Trump está errado ao impor tarifas por acreditar que há perseguição a Bolsonaro;
* 55% acham que Bolsonaro e Eduardo estão agindo mal diante do assunto
* 46% acham que Lula está agindo mal
* 77% dizem que as tarifas vão prejudicar suas vidas
* Subiu para 67% o número de brasileiros que acham que o Brasil deve negociar
* Caiu para 26% o número de brasileiros que consideram que o Brasil deve taxar os EUA
* 48% acham que Lula e o PT está fazendo o que é mais certo no embate.

Governador de Minas Gerais justifica ataques de Carlos Bolsonaro a governadores: “A família Bolsonaro está vivendo um momento difícil”
