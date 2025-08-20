Quarta-feira, 20 de agosto de 2025

CADASTRE-SE E RECEBA NOSSA NEWSLETTER

Receba gratuitamente as principais notícias do dia no seu E-mail ou WhatsApp.
cadastre-se aqui

RECEBA NOSSA NEWSLETTER
GRATUITAMENTE

cadastre-se aqui
Leia a edição de hoje aqui

Política Ministérios terão que explicar autorização e missão de avião misterioso dos Estados Unidos que pousou no RS

Por Redação O Sul | 20 de agosto de 2025

Compartilhe esta notícia:

Ministério da Defesa foi questionado por deputados federais.

Foto: Divulgação
Ministério da Defesa foi questionado por deputados federais. (Foto: Divulgação)

Os ministérios da Defesa e dos Portos e Aeroportos terão de prestar esclarecimentos sobre a entrada em território brasileiro de uma aeronave militar dos Estados Unidos que pousou no Aeroporto Internacional Salgado Filho, em Porto Alegre, na terça-feira (19). A cobrança partiu de três deputados federais do PSOL, que protocolaram requerimentos questionando a natureza da missão e a justificativa para a autorização do pouso.

O pedido é liderado por Fernanda Melchionna (RS) e conta também com as assinaturas de Glauber Braga (RJ) e Sâmia Bomfim (SP). Os parlamentares solicitam informações detalhadas sobre se houve solicitação formal do governo americano para a operação, quais foram os termos desse pedido e qual a finalidade da presença da aeronave em solo brasileiro.

O avião em questão é um Boeing 757, configurado para missões especiais e frequentemente associado a operações da CIA. O modelo, identificado como C-32B, não possui marcações externas que facilitem sua identificação e é usado em deslocamentos de militares de elite, agentes de inteligência e em operações consideradas de caráter reservado. A aeronave pousou em Porto Alegre no fim da tarde e, algumas horas depois, seguiu viagem para o Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo.

Os deputados também querem saber quem eram os passageiros, quantos desembarcaram e se houve transporte de equipamentos ou cargas. Outro ponto levantado é se a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) foi notificada previamente, se o plano de voo foi apresentado de acordo com as normas brasileiras e quais documentos foram entregues para autorizar a entrada do avião no país.

O requerimento destaca ainda que, caso alguma das informações seja classificada como sigilosa, os ministérios deverão justificar formalmente o motivo. “A presença de aeronave pertencente à força aérea estrangeira em território nacional, sem informações públicas claras acerca de sua missão, levanta preocupações relevantes que merecem ser sanadas”, afirma o texto encaminhado ao Executivo.

Embora o governo brasileiro tenha confirmado que o pouso foi autorizado, a falta de transparência em torno da missão ampliou o debate político em Brasília. O episódio adiciona pressão sobre as pastas envolvidas, que agora terão de explicar se o caso se tratou de uma operação diplomática rotineira ou de uma movimentação com caráter especial, como sugerem os parlamentares.

Compartilhe esta notícia:

Voltar Todas de Política

Pesquisa mostra que para 55% dos entrevistados, Bolsonaro está agindo mal em meio ao tarifaço de Donald Trump
https://www.osul.com.br/ministerios-terao-que-explicar-autorizacao-e-missao-de-aviao-misterioso-dos-estados-unidos-que-pousou-no-rs/ Ministérios terão que explicar autorização e missão de avião misterioso dos Estados Unidos que pousou no RS 2025-08-20
Deixe seu comentário

Últimas

Esporte Em briga direta contra o rebaixamento, Juventude vence o Vasco por 2 a 0 em partida adiada do Brasileirão
Política Voo misterioso: avião da Força Aérea americana teve pouso no Brasil permitido pelas autoridades competentes, afirma Embaixada dos Estados Unidos
Política Avião misterioso dos Estados Unidos que pousou em Porto Alegre transportava diplomatas, diz Polícia Federal
Porto Alegre Restaurante de Porto Alegre é interditado e tem quase 400 kg de alimentos impróprios descartados
Educação Ministro da Educação anuncia criação de campus do Instituto Federal em Rosário do Sul
Política Eduardo Bolsonaro admite em áudio que intenção não era anistia para todos, mas salvar o pai
Política Eduardo xinga Bolsonaro após ser chamado de imaturo em entrevista, mostram mensagens analisadas pela Polícia Federal
Política Em áudio a Bolsonaro, Malafaia critica Eduardo: “Teu filho babaca”
Política Polícia Federal faz buscas e apreensões contra Silas Malafaia
Mundo Bolsonaro planejou pedir asilo político na Argentina, diz a Polícia Federal
Pode te interessar

Política Pesquisa mostra que para 55% dos entrevistados, Bolsonaro está agindo mal em meio ao tarifaço de Donald Trump

Política Governador de Minas Gerais justifica ataques de Carlos Bolsonaro a governadores: “A família Bolsonaro está vivendo um momento difícil”

Política Voo misterioso: avião da Força Aérea americana teve pouso no Brasil permitido pelas autoridades competentes, afirma Embaixada dos Estados Unidos

Política Missionário José Olímpio agora ocupa vaga de Carla Zambelli na Câmara dos Deputados