O trabalho é parte de uma série de estudos contínuos realizados pelo STICC. Foto: Tânia Rêgo/Agência Brasil O trabalho é parte de uma série de estudos contínuos realizados pelo STICC. (Foto: Tânia Rêgo/Agência Brasil) Foto: Tânia Rêgo/Agência Brasil

O Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção Civil (STICC) de Porto Alegre realizou uma pesquisa com 200 trabalhadores da construção civil entre abril e junho deste ano, presencialmente em diversas obras da cidade, com o objetivo de entender melhor as expectativas, desafios e percepções dos trabalhadores do setor.

O trabalho é parte de uma série de estudos contínuos realizados pelo STICC.

A pesquisa

1. Perfil do trabalhador:

A maioria dos trabalhadores são homens, distribuídos de forma semelhante entre as diferentes faixas etárias, com uma diminuição a partir dos 60 anos. Nove em cada dez trabalhadores têm renda familiar de até 5 salários mínimos.

2. Trabalhar no setor:

A pesquisa revelou que a maioria dos trabalhadores vê o setor da construção de forma positiva (68%), valorizando as oportunidades e a estabilidade que o trabalho proporciona, além do aumento na segurança do trabalho.

3. Melhoras no segmento:

Os principais pontos de melhoria apontados pelos trabalhadores incluem a necessidade de aumento de benefícios e remuneração (49,5%), e ambiente e higiene (23,5%), equipamento e condições de segurança (12,5%) e oportunidades de qualificação profissional e treinamento (12%)

4. Avaliação do STICC:

70% dos entrevistados têm uma visão positiva das ações do STICC, destacando principalmente sua defesa dos interesses dos trabalhadores, atendimento jurídico, benefícios e convênios médicos.

“Nossa gestão considera vital termos estudos técnicos e respaldados cientificamente para continuarmos exercendo a representatividade dos mais de 135 mil trabalhadores da nossa base. Temas como garantia de remuneração justa, combate a informalidade, ao trabalho análogo a escravidão, reconhecimento da importância da ampliação da qualificação da mão de obra e evolução social e econômica pessoal e familiar de todos que contribuem para construir e materializar o sonho de todos: a casa própria. Continuaremos defendendo essas bandeiras vinte quatro horas por dia”, disse o presidente do STICC, Gelson Santana.

