Rio Grande do Sul Pesquisa revela que gaúchos vão viajar e gastar mais neste verão

Por Redação O Sul | 22 de dezembro de 2021

Compartilhe esta notícia:











Pesquisa teve o objetivo de entender e diagnosticar intenções de viagens dos gaúchos durante o período de verão Foto: Divulgação/Fepam Pesquisa teve o objetivo de entender e diagnosticar intenções de viagens dos gaúchos durante o período de verão. (Foto: Divulgação/Fepam) Foto: Divulgação/Fepam

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Com a chegada do verão, as praias do Litoral Norte e Sul do Estado são destinos certos para muitos gaúchos. Mais gente viajando e gastando mais que no ano passado.

Esses são alguns dos resultados da Pesquisa de Férias 2022 realizada pela Fecomércio-RS e divulgada nesta quarta-feira (22), com o objetivo de entender e diagnosticar intenções de viagens dos gaúchos durante o período de verão.

Entre os entrevistados 47,8% afirmaram que pretendem viajar, ante 36,1% no ano anterior, principalmente famílias de maior renda – 66% de todos entrevistados da classe alta, 45% da classe média e 29,2% da classe baixa.

Entre os que pretendem viajar, e foram capazes de comparar gastos com o ano anterior, 44,6% pretendem gastar mais ou muito mais, para 28,8% o gasto deve ser o mesmo e 26,6% acreditam que irão gastar menos ou muito menos.

O índice construído a partir dessas frequências (109,9), indica um gasto médio superior ao do mesmo período do ano passado. Em termos de valores pretendidos, 45,1% pretendem gastar entre R$ 1.000,01 e R$ 3.000,00, enquanto 40,8% pretendem desembolsar até R$ 1.000,00 e 14,1% gastarão mais de R$ 3.000,00.

Para o presidente do Sistema Fecomércio-RS/Sesc/Senac, Luiz Carlos Bohn, o cenário de veraneio neste ano está mais otimista em relação ao ano passado apesar da inflação que limita orçamento das famílias.

“Na temporada de férias anterior havia dois fatores muito significativos restringindo as viagens: o medo da contaminação e o receio de chegar em algum local e ter restrições das atividades por ordem do poder público. O primeiro ponto foi diminuído significativamente pelo avanço da vacinação. Aqui no RS temos 70% das pessoas com o esquema vacinal completado. Isso aumenta a confiança e a segurança das pessoas, inclusive para viajar. E o segundo ponto é a retomada e a flexibilização das atividades. Enfim, temos boas notícias para quem está localizado no litoral gaúcho que, sabemos, é neste período que consegue a renda para se manter o ano inteiro”, afirmou.

O litoral do RS foi apontado como principal destino (50,5%), seguido por outros estados (40,8%). Entre as praias gaúchas, Torres (23,7%) foi a mais citada como destino preferido, seguida por Capão da Canoa (17,2%) e Tramandaí (15,1%).

Em relação ao tempo de duração da viagem 51,1% dos entrevistados afirmam que passarão uma temporada de férias e que em 51,1% desses casos a temporada deve durar até 10 dias fora de casa. Sobre o local de estadia, a maior parte ficará em casa própria ou de parentes ou amigos (48,9%); 25,0% vão alugar casa ou apartamento e 22,8% ficarão em hotel ou pousada.

A Pesquisa de Férias 2022 foi realizada entre 9 a 22 de outubro de 2021. Foram realizadas 385 entrevistas, na principal cidade de cada Macrorregião do Estado: Santa Maria, Porto Alegre, Caxias do Sul, Ijuí e Pelotas.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul