Economia Pesquisa Serasa: 49% dos brasileiros gastaram mais em 2025 ante primeiro semestre de 2024

Por Redação O Sul | 19 de julho de 2025

Segundo o levantamento, apenas 40% revisitam os objetivos financeiros definidos no começo do ano

O início do ano é o período em que muitas pessoas decidem realizar o planejamento financeiro – nem sempre, porém, é possível cumprir as metas definidas. Quase metade dos brasileiros afirma ter gastado mais nos primeiros 6 meses de 2025 em relação ao mesmo período de 2024, apontou a Serasa.

Também segundo o levantamento, apenas 40% revisitam os objetivos financeiros definidos no começo do ano. Referente às metas definidas pelos brasileiros para o ano de 2025, cerca de 49% das pessoas pretendiam, principalmente, conseguir pagar todas as contas em dia.

Além disso, 38% definiram como objetivo fazer um controle do orçamento mensal, 29% desejavam economizar um valor do salário todos os meses, 21% planejavam investir um percentual da renda mensal e 19% pretendiam limitar melhor os gastos com lazer.

Desafios financeiros

Durante o primeiro semestre do ano, no entanto, desafios dificultaram o planejamento financeiros da população, como custo de vida, dívidas e gastos médicos. Segundo a pesquisa, 29% consideram o aumento do custo de vida como o principal desafio. Já 21% dos brasileiros disseram possuir um acúmulo de dívidas com cartão de crédito e empréstimos, e 13% tiveram gastos inesperados com saúde.

Brasileiros estão otimistas sobre próximos meses

A população está majoritariamente positiva em relação ao restante de 2025, apesar dos desafios enfrentados. Segundo a Serasa, 6 em cada 10 brasileiros estão confiantes para os próximos meses e já criaram novas metas para concluir o ano com estabilidade financeira.

Em relação às novas resoluções para o segundo semestre do ano, 64% pretendem economizar mais e 23% desejam investir mais.

2025-07-19