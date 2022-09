Mundo Pesquisas de boca de urna indicam que extrema direita deve vencer eleição na Itália

Por Redação O Sul | 25 de setembro de 2022

Se os resultados da votação deste domingo se confirmarem, o país está a caminho de ter Giorgia Meloni como primeira-ministra

A pesquisa de boca de urna da eleição na Itália divulgada neste domingo (25) aponta que a coalizão de direita – formada pelo partido pós-fascista Irmãos da Itália (Fratelli d’Italia, FDI) de Giorgia Meloni, a Liga de Matteo Salvini e Forza Italia (FI) do magnata Silvio Berlusconi – deve sair vencedora das eleições nacionais.

Segundo informações da rede RAI, o bloco conservador teve entre 41% e 45% dos votos e deve controlar as duas casas do parlamento italiano. O resultado final das eleições deve ser conhecido na madrugada da segunda-feira (26). A aliança com maior quantidade de parlamentares eleitos nomeia o primeiro-ministro. Se os resultados se confirmarem, o país está a caminho de ter uma primeira-ministra de extrema direita, Giorgia Meloni.

Essa é a primeira eleição a ser realizada desde que foram adotadas mudanças constitucionais que reduziram o tamanho das duas câmaras parlamentares. Também ocorre no momento em que a terceira maior economia da União Europeia, uma das mais endividadas, tenta lidar com a disparada dos preços da energia, as taxas de juros crescentes e as consequências da invasão russa da Ucrânia.

Essas eleições são diferentes das últimas no país, já que apresentam uma série de desafios em questões econômicas e políticas.

