Por Redação O Sul | 21 de julho de 2025

Os números apontam para uma crescente insatisfação com as deportações de imigrantes em situação irregular, assim como as operações realizadas para prendê-los. (Foto: Reprodução)

Pesquisas divulgadas no domingo (20) mostraram queda no apoio dos americanos a uma das principais bandeiras do presidente Donald Trump: a política migratória. Os números apontam para uma crescente insatisfação com as deportações de imigrantes em situação irregular, assim como as operações realizadas para prendê-los.

Segundo os números divulgados pela rede CNN, que realizou a pesquisa em parceria com a empresa SSRS, 55% dos consultados disseram que Trump foi longe demais em suas deportações, dez pontos acima do registrado em fevereiro, dias depois da posse do republicano em seu segundo mandato. O avanço mais sensível ocorreu entre eleitores que se declaram democratas: em fevereiro, 75% eram contra as políticas de deportação, mas agora são 90%. Entre os republicanos, as ações de Trump são rejeitadas por 15%.

Os planos do governo para construir novos centros de detenção para imigrantes em situação irregular são rejeitados por 57% dos entrevistados, enquanto o aumento do orçamento para a agência responsável pelas ações contra os imigrantes, o ICE, é visto negativa por 53% dos consultados na pesquisa. Os dois pontos – as novas prisões e mais dinheiro para o ICE – estão presentes em um plano orçamentário, intitulado “Lei Grande e Bonita”, aprovado pelo Congresso no começo do mês.

Outra pauta cara ao presidente, o fim da cidadania por nascimento, é rejeitada por 59% dos entrevistados. Trump chegou a assinar, em fevereiro, uma ordem executiva acabando com o direito, que é garantido na Constituição, mas o caso foi parar nos tribunais: em junho, a Suprema Corte limitou o poder de juízes federais emitirem decisões válidas nacionalmente sobre o tema, mas mesmo assim um magistrado barrou, no começo do mês, a ordem executiva do republicano.

A pesquisa ainda mostra que 59% dos americanos são contra prender imigrantes que não têm ou tiveram problemas com a Justiça, e apenas 46% afirmam que o país está mais seguro após as políticas migratórias de Trump. A maioria – 71% – também rejeita as ameaças do presidente de deportar críticos de seu governo, e apoia – 43% – a proposta para retirar a cidadania adquirida de pessoas condenadas por determinados crimes.

Outra pesquisa pouco favorável a Trump, realizada pela rede CBS News, mostra que os americanos consideram que mais pessoas estão sendo deportadas do que eles esperavam – 52% –, e que o governo prioriza pessoas que não são criminosos perigosos na hora de decidir quem expulsar dos EUA, 56%. Sobre as unidades prisionais para deter os imigrantes, 58% se opõem à forma como estão sendo usadas, e 64% consideram que latinos estão mais sujeitos a prisões e operações de busca do que outras minorias.

Para 56% dos entrevistados, Trump não está lidando bem com a questão migratória: em março, com dois meses de governo, a atuação da Casa Branca era aprovada por 54% dos entrevistados.

Em um tópico não diretamente relacionado à imigração, mas que entra no campo da política externa, 60% dos entrevistados são contra a política de tarifas do governo, e 61% dizem que Trump está mais preocupado em implementar o tarifaço do que em controlar a inflação.

Divulgadas no dia em que o segundo mandato de Trump completa seis meses, as pesquisas mostram um ponto de fragilidade para o presidente, o que não significa que fará correções de curso. Em publicação em sua rede social, o Truth Social, ele afirmou que “seis meses não é muito tempo para ter ressuscitado completamente um país importante”, que “há um ano, nosso país estava MORTO, sem quase nenhuma esperança de ressurreição”, e que agora os Estados Unidos são o “país mais respeitado do mundo”. No ano que vem, o país realiza eleições para renovar toda a Câmara dos Deputados e parte do Senado, e a imigração é um dos tópicos mais cruciais da campanha.

Pelo agregador de pesquisas do portal RealClearPolling, o governo de Donald Trump é desaprovado por 52,1% dos americanos, e aprovado por 45,5%. Desde março o presidente não tem uma aprovação maior do que a desaprovação. As informações são do jornal O Globo e de agências internacionais de notícias.

