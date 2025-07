Os feridos foram hospitalizados com queimaduras. A queda da aeronave de treinamento militar ocorreu cerca de 10 minutos após a decolagem no bairro de Uttara, por volta das 13h20min no horário local (4h20min no horário de Brasília).

O avião caiu sobre o telhado de um refeitório. Vídeos gravados após a queda mostram um grande incêndio, com uma densa coluna de fumaça. As causas da tragédia serão investigadas.