A análise pericial do pen drive apreendido em um dos banheiros da casa do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), em Brasília, foi concluída. Segundo a perícia, o conteúdo do dispositivo é irrelevante para as investigações sobre supostos crimes contra o Estado Democrático de Direito.

O pen drive foi localizado na última sexta-feira (18), durante uma operação da PF (Polícia Federal) no inquérito que investiga coação à Justiça brasileira por parte de Bolsonaro e do seu filho Eduardo Bolsonaro, deputado federal do PL-SP. A ação da PF foi autorizada pelo ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal).

Na sexta, após a operação, Bolsonaro disse desconhecer o pen drive. “Olha, uma pessoa pediu para ir ao banheiro, eu apontei o banheiro, e voltou com um pen drive na mão. Nunca abri um pen drive na minha vida. Eu não tenho nem laptop em casa para mexer com pen drive. A gente fica preocupado com isso”, declarou Bolsonaro.