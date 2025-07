Política Presidente do Supremo evita comentários, mas diz tratar caso dos vistos com “importância”

Por Redação O Sul | 21 de julho de 2025

Os Estados Unidos suspenderam o visto de Alexandre de Moraes, Paulo Gonet e outros sete ministros do Supremo Tribunal Federal. Na foto, Luís Roberto Barroso Foto: Antonio Augusto/STF Foto: Antonio Augusto/STF

O presidente do STF (Supremo Tribunal Federal), Luís Roberto Barroso disse, nesta segunda-feira (21), que trata com muita “importância” a questão da suspensão de vistos norte-americanos de ministros da Suprema Corte e do procurador-geral da República, Paulo Gonet.

“Trato esse assunto com muita importância, mas não é hoje que vamos comentar”, disse Barroso depois de participar de um evento da OAB (Ordem dos Advogados) do Ceará, em Fortaleza.

De acordo com apuração, além do visto de Barroso, os Estados Unidos suspenderam o documento de mais sete ministros do STF. São eles:

Edson Fachin, vice-presidente do STF;

Alexandre de Moraes, ministro do STF;

Dias Toffoli, ministro do STF;

Cristiano Zanin, ministro do STF;

Flávio Dino; ministro do STF;

Cármen Lúcia, ministra do STF; e

Gilmar Mendes, ministro do STF.

