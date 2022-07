Porto Alegre Pessoas a partir de 40 anos poderão receber quarta dose contra a Covid nesta terça em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 4 de julho de 2022

A vacinação para a população a partir de 12 anos irá ocorrer em 38 locais. Foto: Alex Rocha/PMPA A vacinação para a população a partir de 12 anos irá ocorrer em 38 locais. (Foto: Alex Rocha/PMPA) Foto: Alex Rocha/PMPA

A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) irá manter a vacinação contra a Covid-19 para crianças e adultos em diferentes locais em Porto Alegre. Nesta terça (5), será aberta a aplicação da segunda dose de reforço (quarta dose) para todas as pessoas a partir de 40 anos vacinadas com a terceira dose até cinco de março (4 meses).

Vacinação de crianças

A vacinação para crianças de 5 a 11 anos irá ocorrer em 26 unidades de saúde, sendo nove com atendimento até as 21h (Álvaro Difini, Campo da Tuca, Diretor Pestana, José Mauro Ceratti Lopes, Morro Santana, Navegantes, Primeiro de Maio, São Carlos e Tristeza). Haverá aplicação de primeira e segunda doses em todos os locais.

Vacinação de adultos

A vacinação para a população a partir de 12 anos irá ocorrer em 38 locais: no Shopping João Pessoa e em 37 unidades de saúde – oito com atendimento até as 21h (Álvaro Difini, Belém Novo, Campo da Tuca, José Mauro Ceratti Lopes, Morro Santana, Navegantes, São Carlos e Tristeza). Haverá aplicação de primeira, segunda, terceira e quarta doses em todos os locais.

Gripe

Já a vacinação contra a gripe estará disponível para todas as pessoas a partir de seis meses de idade em 123 unidades de saúde e no Shopping João Pessoa.

Unidade móvel

A unidade móvel estará estacionada em frente ao supermercado Bom Lami (Estrada do Varejão, 301), no Lami, das 9h às 15h, com vacinação contra a gripe e Covid-19 para crianças e adultos.

