Porto Alegre Pessoas a partir de 63 anos podem receber a quarta dose contra o coronavírus, em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 24 de maio de 2022

Foto: Cristine Rochol/PMPA

A prefeitura irá ampliar, a partir desta quarta-feira (25), o público apto a receber a quarta dose da vacina contra a Covid-19 em Porto Alegre. A imunização estará disponível para pessoas com 63 anos ou mais vacinadas com a terceira dose até 24 de janeiro, ou seja, há pelo menos quatro meses.

A mudança segue orientação do Ministério da Saúde, que anunciou a ampliação para idosos a partir de 60 anos. Por conta do grande público, foi necessário realizar escalonamento.

Na última sexta-feira (20), a SMS (Secretaria Municipal de Saúde) abriu a imunização para pessoas a partir de 65 anos. A abertura para o restante da faixa etária (60, 61 e 62 anos) dependerá das quantidades disponíveis de doses em estoque.

De acordo com a orientação do Ministério da Saúde, deve ser utilizado o imunizante da Pfizer/BioNTech, Janssen ou Oxford/Astrazeneca. A aplicação irá ocorrer no Shopping João Pessoa e em 22 unidades de saúde, seis delas com atendimento até as 21h (Álvaro Difini, Belém Novo, Campo da Tuca, Navegantes, São Carlos e Tristeza).

Para receber a quarta dose, é necessário apresentar documento de identidade com CPF e a carteira de vacinação com o registro das três doses.

