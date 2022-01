Porto Alegre Pessoas com baixa imunidade começam a receber em Porto Alegre a quarta dose de vacina contra covid

Por Redação O Sul | 17 de janeiro de 2022

Primeira dose estará disponível em 12 unidades de saúde. Foto: Cristine Rochol/PMPA Serviço é estendido até as 21h em seis postos de saúde. (Foto: Cristine Rochol/PMPA) Foto: Cristine Rochol/PMPA

Nesta terça-feira (18), os imunossuprimidos com idade a partir de 18 anos começam a receber em Porto Alegre mais uma dose de reforço da vacina contra covid. Para os imunizados com os fármacos Coronavac, Oxford-Astrazeneca ou Pfizer será a quarta injeção (esquema básico de duas etapas, mais duas de reforço). Já para quem foi contemplado com a Janssen será o terceiro procedimento (aplicação única mais duas extras).

O serviço estará disponível nos mesmos locais que oferecem todas as doses ao público em geral – nesta terça-feira são 43 opções (42 postos de saúde e sala especial no Shopping João Pessoa). Endereços completos e outras informações podem ser consultados no site oficial prefeitura.poa.br.

Independente do imunizante recebido nas etapas anteriores, este reforço adicional é feito com a vacina da Pfizer. A exigência é de que o indivíduo tenha recebido a terceira dose há pelo menos quatro meses, ou seja: quem levou a primeira picada de reforço no dia 18 de setembro já está apto a buscar a segunda.

É preciso apresentar documento de identificação, carteira de vacinação com o registro das três doses e comprovante da condição de saúde, por meio de atestado médico, nota de alta hospitalar ou receita de medicação.

Condição de saúde necessária

– Imunodeficiência primária grave;

– Tratamento de quimioterapia ou hemodiálise;

– Uso de drogas contra rejeição por transplantados de órgão sólido ou de células tronco hematopoiéticas (TCTH);

– Contágio pelo vírus HIV (responsável ela aids);

– Uso de corticoides (prednisona ou equivalente) em doses diárias acima de 20 miligramas, por mais de duas semanas.

(Marcello Campos)

