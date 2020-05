Notas Brasil Pessoas com deficiência visual terão leitura em tela na prova do Enem

Por Redação O Sul | 18 de Maio de 2020

Pessoas com deficiência visual poderão solicitar leitura em tela na prova do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) deste ano. O recurso deve ser solicitado durante o processo de inscrição no site do Enem, até . Um software possibilita a leitura de textos que estão na tela do computador, ao converter, por meio de voz sintetizada, tudo o que aparece escrito no monitor.

