Notas Brasil Vacinação contra a gripe no Rio é oferecida em postos do Detran

Por Redação O Sul | 18 de Maio de 2020

A prefeitura do Rio de Janeiro começou a vacinar nesta segunda-feira (18) professores de escolas públicas e privadas e adultos de 55 a 59 anos de idade. Esta é a etapa final da última fase da Campanha Nacional de Vacinação contra a Gripe. Três postos do Detran, na Barra da Tijuca, em Campo Grande e na Ilha do Governador, vão oferecer a vacina em sistema drive-thru.

