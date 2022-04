Porto Alegre Pessoas físicas podem destinar 6% do Imposto de Renda a fundos municipais de Porto Alegre

21 de abril de 2022

Foto: Freepik

Os porto-alegrenses podem direcionar, até o dia 29 deste mês, 6% do valor a pagar de Imposto de Renda para os fundos municipais dos Direitos da Criança e do Adolescente (Funcriança) e do Idoso (Fumid).

Atualmente, são 420 instituições cadastradas para serem beneficiadas com os recursos do Funcriança e 222 que podem receber recursos do Fumid. Há uma conta específica para destinar os recursos direto para os fundos. Ela está aberta em uma instituição financeira pública, vinculada ao respectivo fundo, que fará as destinações conforme estabelecido em sua regulamentação.

As empresas podem destinar o imposto mensal, trimestral ou anual, como preferirem. “Iniciamos mais uma etapa para receber destinação do Imposto de Renda aos fundos municipais. Em 2021, os porto-alegrenses responderam ao nosso apelo. Temos certeza de que não será diferente agora”, disse o secretário municipal de Desenvolvimento Social, Léo Voigt.

