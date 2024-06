Rio Grande do Sul Pessoas privadas de liberdade e servidores da Polícia Penal auxiliam abrigo de cães em Canoas

Por Redação O Sul | 5 de junho de 2024

Compartilhe esta notícia:











Apenados da Penitenciária Estadual de Arroio dos Ratos ajudam na limpeza, organização e manutenção do abrigo Pata Molhada. Foto: Rafa Marin/Polícia Penal Apenados da Penitenciária Estadual de Arroio dos Ratos ajudam na limpeza, organização e manutenção do abrigo Pata Molhada. (Foto: Rafa Marin/Polícia Penal) Foto: Rafa Marin/Polícia Penal

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Há uma semana, dez apenados da Penitenciária Estadual de Arroio dos Ratos, juntamente de cinco servidores dos canis das 7ª e 9ª Delegacias Penitenciárias Regionais (DPR), auxiliam na limpeza, organização e manutenção do abrigo Pata Molhada, que recebe cães resgatados das enchentes, localizado no bairro Mathias Velho, em Canoas. Além disso, as pessoas privadas de liberdade dão suporte na alimentação dos animais.

A ação ocorre por meio de uma articulação entre o Gabinete de Projetos Especiais do vice-governador Gabriel Souza, a Secretaria de Sistemas Penal e Socioeducativo (SSPS) e a Polícia Penal.

Na última quinta-feira (30), foi realizada a transferência de todos os cachorros para um espaço com instalações mais adequadas, onde o Pata Molhada passou a operar. Com isso, servidores penitenciários, juntamente dos apenados, realizaram o desmonte do antigo local e a separação dos materiais que seriam reaproveitados.

O coordenador do Canil da 9ª DPR, Anderson Cardoso, destaca a importância do atendimento especializado, por meio do trabalho dos servidores com expertise no manejo com cães. “Conseguimos auxiliar na organização dos materiais para que os voluntários pudessem separá-los adequadamente e também na lida com os animais. Além disso, a mão de obra prisional foi fundamental na limpeza e no arranjo do espaço, atuando na construção e nas melhorias do abrigo”, conta.

A Polícia Penal possui experiência com os canis regionais, que atuam nas diversas unidades prisionais sediadas nas regiões. Atualmente, a instituição conta com 245 cães, que exercem funções como detecção, intervenção prisional, busca e captura e guarda externa em todo o sistema prisional.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul

https://www.osul.com.br/pessoas-privadas-de-liberdade-e-servidores-da-policia-penal-auxiliam-abrigo-de-caes-em-canoas/

Pessoas privadas de liberdade e servidores da Polícia Penal auxiliam abrigo de cães em Canoas

2024-06-05