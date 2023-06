Política Pessoas que ganham mais também têm o direito de ter uma casa para morar, diz Lula no Pará

Por Redação O Sul | 17 de junho de 2023

Lula entrega unidades do Minha Casa Minha Vida em Abaetetuba, no Pará. (Foto: Reprodução/TV Brasil)

O presidente Lula voltou a dizer que pretende ampliar o programa Minha Casa, Minha Vida para pessoas de classe média. O petista deu a declaração durante cerimônia de entrega de 222 casas populares do programa na cidade de Abaetetuba (PA). As unidades entregues são destinadas a pessoas de baixa renda.

“E vamos fazer casa também para pessoas que ganham um salário de classe média. Porque as pessoas que ganham mais também têm o direito de ter uma casa pra morar”, afirmou Lula no discurso.

A versão atual do programa é voltada a facilitar o financiamento de moradias a famílias residentes em áreas urbanas, com renda mensal bruta de até R$ 8 mil, e famílias de áreas rurais com renda bruta anual de até R$ 96 mil.

Em Abaetetuba, o petista também celebrou o fato de que Belém, capital do Pará, será a sede da 30ª Conferência das Partes da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (COP 30) em 2025.

“Pela primeira vez, nós vamos ter uma conferência do clima, chamada COP, em um estado amazônico. Vamos ter que trabalhar muito. O governo federal estará 100% junto do governador do Pará, para fazer a melhor COP já realizada”, disse.

Em um recado aos jovens presentes no evento, Lula pediu a eles que “não parem de estudar”.

“Quando a gente tem 18, 19 anos, às vezes a gente não tem preocupação com nada, porque a gente pensa que nossa vida é eterna. Muitas vezes, a gente não vai estudar porque tem uma balada na quinta-feira, na sexta, no domingo. A gente só vai se arrepender disso quando casar, tiver filho, e a gente não ganhar o suficiente para sustentar a nossa família”, declarou.

Lula disse que se encontrará com o Papa Francisco na próxima semana, na Itália. E que convidará o religioso para visitar o Brasil.

Redução de preços

No discurso, o petista destacou ainda a redução dos preços dos combustíveis e a desaceleração da inflação. Para Lula, os dados vão ajudar na retomada do crescimento do país. Ele disse acreditar que os preços dos produtos no país vão baixar.

Nessa semana, a agência de classificação de risco S&P Global Ratings alterou a perspectiva de rating (nota de crédito) do Brasil de estável para positiva. A classificação positiva para o país não acontecia desde 2019. No primeiro trimestre deste ano, o PIB cresceu 1,9%, puxado pelo agronegócio, e superou as expectativas. O dólar está em baixa e o mercado de ações do Brasil vem registrando altas.

Vaias para prefeita

Primeira a discursar no evento, a prefeita de Abaetetuba, Francineti Carvalho (PSDB), foi vaiada pelo público, majoritariamente formado por apoiadores do presidente Lula.

Diante das vaias, o governador do Pará, Helder Barbalho (MDB), pediu a palavra para pedir aos presentes que não hostilizassem a prefeita e nenhuma das autoridades, porque era um “dia de festa” na cidade.

Além da cerimônia de entrega de casas populares, Lula participou neste sábado de um evento de oficialização de Belém como sede da COP 30. Ele também assina ordem de serviço para início das obras do Porto Futuro II.

Depois, conforme agenda de Lula, estava previsto um almoço oferecido pelo governador do Pará, Helder Barbalho (MDB), em Belém. Além de Lula e Helder, participariam do evento lideranças políticas paraenses e o deputado Celso Sabino (União Brasil-PA), que está cotado para assumir o Ministério do Turismo, no lugar de Daniela Carneiro.

O União Brasil, partido do qual Daniela pediu desfiliação ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE), tem pressionado o governo pela troca no comando do Turismo. A legenda já alertou que, se a mudança não for efetuada, a infidelidade do partido ao Executivo no Congresso pode aumentar. A substituição deve ocorrer nos próximos dias.

