Economia Unipar oferece cerca de 10 bilhões de reais pelo controle da Braskem

Por Redação O Sul | 17 de junho de 2023

Compartilhe esta notícia:











Valor, no entanto, depende de desconto em renegociação de dívidas. (Foto: Reprodução)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Segundo fontes próximas às negociações, as conversas formais entre representantes da Unipar, que está sendo assessorada pelo BR Partners, de Ricardo Lacerda, com os cinco bancos que detém as ações de controle da Braskem em garantia a dívidas da Novonor — Bradesco, Itaú Unibanco, Santander, Banco do Brasil e Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) — vão ocorrer ao longo desta semana.

Pelos termos da proposta de aquisição da Braskem encaminhada pela Unipar à Novonor e aos principais credores da antiga Odebrecht, o valor da operação deve girar em torno de R$ 10 bilhões somente pelas ações de controle da petroquímica. O preço final, porém, ainda está em aberto e vai depender do desconto (“haircut”) que poderia ser concedido pelas instituições financeiras na renegociação das dívidas da Novonor.

Assim como no caso da antiga Odebrecht e da Petrobras, as instituições financeiras já haviam tomado conhecimento das linhas gerais da proposta que estava sendo costurada pela Unipar. Haverá aproximação também com a estatal, segunda maior acionista da Braskem, nos próximos dias, segundo uma das fontes. A Novonor já teria sinalizado que está disposta a seguir adiante.

Interesse antigo

Maior produtora de cloro e soda cáustica da América do Sul e vice-líder em PVC, a Unipar estava há tempos na disputa pela Braskem, mas, inicialmente, havia indicado interesse apenas pelas operações em São Paulo, onde a companhia de Frank Geyer Abubakir também tem operação. A proposta de venda fatiada, contudo, não interessou à Novonor nem a seus credores.

Com a união entre a gestora americana Apollo e a Empresa Nacional de Petróleo de Abu Dhabi (Adnoc), que fizeram uma oferta conjunta por 100% da Braskem há pouco mais de um mês, a Unipar reviu sua posição e partiu para uma oferta que contempla o controle da petroquímica e seus desdobramentos, como uma oferta pública de aquisição (OPA) pelas ações detidas por minoritários ordinaristas e preferencialistas.

Em fato relevante publicado, a Unipar informou que a oferta prevê pagamento parcial e renegociação para a dívida remanescente. A proposta indica ainda a possibilidade de a Novonor, cujas ações detidas na Braskem foram dadas em garantia a dívidas de quase R$ 15 bilhões, seguir com uma fatia minoritária indireta na petroquímica.

“A nossa proposta prevê um equilíbrio entre os interesses e necessidades da Novonor, Petrobras, acionistas minoritários e bancos credores da Braskem”, disse em nota o presidente do conselho de administração da Unipar, Bruno Uchino.

Segundo o presidente da Unipar, Mauricio Russomanno, a companhia tem priorizado o crescimento via expansão geográfica, entrada em negócios adjacentes e fusões e aquisições. “A proposta de aquisição da Braskem está consistente e aderente com o direcionamento estratégico comunicado ao mercado”, afirmou, na nota.

Segundo a companhia, o problema geológico de Alagoas tem “papel central” nas tratativas de aquisição e a expectativa é que haja “negociação final de uma solução, de forma satisfatória a todos os agentes públicos e partes relacionadas e que atenda plenamente as comunidades e pessoas atingidas”.

Em outras palavras, disse uma fonte, a percepção é a de que a Braskem não tem conseguido conduzir de maneira adequada esse tema, que recentemente voltou às manchetes diante dos apelos do senador Renan Calheiros (MDB-AL) para que a petroquímica não seja vendida antes de rever sua dívida bilionária com o Estado. Dessa forma, a avaliação é que o valor já separado pela petroquímica para fazer frente ao afundamento do solo em bairros de Maceió teria de ser revisto, para cima.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Economia

https://www.osul.com.br/unipar-oferece-cerca-de-10-bilhoes-de-reais-pelo-controle-da-braskem/

Unipar oferece cerca de 10 bilhões de reais pelo controle da Braskem

2023-06-17