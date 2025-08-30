Domingo, 31 de agosto de 2025

Saúde Pessoas que viajam são mais felizes? Estes são os efeitos no bem-estar emocional e na construção de vínculos

Por Redação O Sul | 30 de agosto de 2025

Viajar reduz o estresse, contribui para a felicidade e ajuda a criar laços mais fortes, de acordo com estudos e especialistas em psicologia. (Foto: Reprodução)

Viajar não se trata apenas de ir de um lugar a outro ou explorar um destino turístico. Segundo especialistas, é uma experiência transformadora que ativa a mente, as emoções e os sentidos. A psicologia reconhece que essa prática contribui diretamente para a saúde mental das pessoas. Além disso, também gera bem-estar emocional e fortalece a felicidade geral de quem viaja.

Estudos indicam que os sentimentos de felicidade podem surgir semanas, ou até meses, antes de sair de casa. O simples ato de planejar uma viagem, pesquisar o destino, montar o roteiro ou comprar passagens aéreas já é suficiente para despertar entusiasmo, alívio e expectativa — fatores que impactam positivamente o humor e a disposição mental das pessoas.

O momento mais intenso, é claro, ocorre durante a experiência em si. No entanto, viajar abre portas não apenas para a exploração de novas culturas, gastronomias e paisagens, mas também para o autoconhecimento, o contato com a natureza e a interação com pessoas de diferentes realidades. Essa imersão em ambientes diferentes pode estimular a criatividade, ampliar perspectivas e gerar uma sensação profunda de renovação pessoal.

Aqueles que vivenciam esse tipo de experiência frequentemente relatam sentimentos de felicidade, paz interior, gratidão e, acima de tudo, uma sensação de renovação mental. Muitos dizem que conseguem “esquecer os problemas” e realmente desfrutar dos benefícios emocionais e físicos que a viagem proporciona — um tipo de alívio que raramente se encontra na rotina diária.

Um estudo de 2014 da Universidade Cornell, nos Estados Unidos, indicou que viajar gera mais felicidade do que comprar bens materiais, pois as experiências vividas são lembradas com carinho por muitos anos. Segundo os pesquisadores, essas memórias criam conexões emocionais mais profundas e duradouras do que qualquer objeto adquirido.

Outro estudo, conduzido por M. Carrasco, na Universidade Católica Santo Toribio de Mogrovejo, no Peru, reforça essa ideia. De acordo com a pesquisa, as experiências turísticas produzem benefícios emocionais de longo prazo, contribuindo para uma vida mais equilibrada e satisfatória.

— Como você pode potencializar os benefícios de viajar?

* Planeje sua viagem com antecedência para aproveitar melhor cada momento.

* Incorpore atividades como ioga, meditação ou mindfulness ao seu roteiro.

* Escolha destinos que estejam alinhados com seus gostos, valores e expectativas.

* Pratique um turismo sustentável, respeitando o meio ambiente e o patrimônio cultural local.

Além disso, foi constatado que pessoas que viajaram relataram níveis mais altos de felicidade antes, durante e depois da viagem, quando comparadas àquelas que não viajaram. Os participantes também observaram uma redução significativa do estresse, fortalecimento dos laços sociais e uma maior satisfação com a própria vida.

