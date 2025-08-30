Saúde “Coquetel de cortisol”: saiba se nova tendência das redes sociais pode realmente reduzir o estresse e aumentar a energia

Por Redação O Sul | 30 de agosto de 2025

Compartilhe esta notícia:











Coquetel de cortisol é feito com suco de laranja, sal e minerais em pó. (Foto: Freepik)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Você já ouviu falar de “coquetel de cortisol”? Em vez de algo que você pediria em um bar, essa bebida é uma das últimas tendências de bem-estar circulando nas redes sociais. Os defensores afirmam que a bebida, feita com ingredientes como suco de laranja, água de coco e sal, pode reduzir os níveis elevados de cortisol e ajudar na “fadiga adrenal”. Isso, por sua vez, supostamente leva a uma série de benefícios, desde a redução do estresse até a melhora dos níveis de energia.

Mas será que um coquetel de cortisol realmente consegue esses resultados? E será que realmente precisamos reduzir nossos níveis de cortisol? Vamos ver o que as evidências dizem.

O cortisol é frequentemente retratado como algo ruim para nós, mas não poderíamos viver sem ele. O cortisol é um hormônio produzido pelas glândulas suprarrenais. As glândulas suprarrenais também produzem muitos outros hormônios, incluindo adrenalina, hormônios sexuais e aldosterona (que ajuda a equilibrar os níveis de sal no corpo e afeta a pressão arterial).

O cortisol é regulado pelo cérebro em resposta ao estresse. O estresse físico (por exemplo, lesões ou privação de sono) e o estresse psicológico (como pressões do trabalho ou luto) estimulam a resposta ao estresse, também conhecida como resposta de luta ou fuga, e a secreção de cortisol.

Costumamos ouvir o cortisol ser descrito como “o hormônio do estresse”. Mas o cortisol também tem muitas outras funções importantes: aumenta a glicose (açúcar) no sangue para fornecer energia, regula o metabolismo e reduz a inflamação.

Nossos corpos produzem cortisol constantemente, mas o nível varia com o ciclo diário de luz e escuridão. Ele aumenta pouco antes de acordarmos, atinge o pico pela manhã, diminui à tarde e atinge o menor nível durante a noite.

Queremos níveis altos de cortisol pela manhã para nos acordar e liberar energia. Também queremos níveis mais altos de cortisol em situações estressantes, por exemplo, se precisamos correr para pegar o trem ou ficar alertas durante uma discussão importante. Por outro lado, queremos níveis baixos de cortisol durante a noite para nos ajudar a dormir.

Mas muitas vezes há mal-entendidos sobre níveis altos e baixos de cortisol. Muitos sintomas normalmente atribuídos a níveis altos de cortisol, como ganho de peso e cansaço, estão, na verdade, ligados a níveis baixos de cortisol. Pessoas com síndrome da fadiga crônica frequentemente apresentam níveis baixos de cortisol.

O estresse crônico pode levar a uma maior secreção de cortisol, mas o estresse contínuo também pode causar níveis baixos de cortisol. Notavelmente, a fadiga adrenal, que não é uma condição clinicamente reconhecida, significa que as glândulas suprarrenais produzem menos cortisol.

Portanto, não faz sentido sugerir que um coquetel de cortisol possa ajudar tanto com níveis altos de cortisol quanto com fadiga adrenal (cortisol baixo).

* O que contém um coquetel de cortisol?

As receitas variam, mas normalmente os ingredientes são meia xícara de suco de laranja e meia xícara de água de coco, cerca de um quarto de colher de chá de sal e, às vezes, suplementos de potássio ou magnésio.

As alegações de saúde estão relacionadas à vitamina C do suco de laranja, ao potássio da água de coco, ao magnésio adicionado e ao sódio do sal.

A vitamina C, um nutriente essencial com uma série de benefícios à saúde, tem sido associada à função saudável das glândulas suprarrenais e ao equilíbrio do cortisol.

A água de coco (e, às vezes, o cremor tártaro) é incluída como fonte de potássio. O potássio é essencial para o funcionamento saudável das células e para a manutenção de batimentos cardíacos regulares.

O potássio não afeta o cortisol, mas pode ajudar com alguns dos efeitos do estresse crônico e do cortisol alto, como a pressão alta. Às vezes, adiciona-se pó de magnésio. O magnésio é essencial para a produção de energia e relevante para o estresse crônico, que consome muita energia e esgota o magnésio.

Um terço dos australianos não ingere magnésio suficiente. Boas fontes alimentares de magnésio incluem vegetais de folhas verdes, grãos integrais, nozes e sementes, leguminosas e carne.

Tendência arriscada

Embora o coquetel de cortisol contenha algumas vitaminas e minerais essenciais, é improvável que reduza significativamente seus níveis de cortisol e é rico em açúcar e sal. Ele contém cerca de 16 gramas de açúcar (11 gramas do suco de laranja e cerca de 5 gramas da água de coco).

Isso representa cerca de um terço da ingestão diária recomendada de açúcar. Devido ao seu teor de açúcar, um coquetel de cortisol pode não ser adequado para pessoas com diabetes.

Um quarto de uma colher de chá de sal é um quarto da ingestão diária recomendada. O consumo excessivo de sal é comum e deve ser evitado especialmente por pessoas com pressão alta.

O alto teor de potássio de um coquetel de cortisol também é arriscado para pessoas com doenças cardíacas, diabetes e doenças renais.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Saúde

https://www.osul.com.br/coquetel-de-cortisol-saiba-se-nova-tendencia-das-redes-sociais-pode-realmente-reduzir-o-estresse-e-aumentar-a-energia/

“Coquetel de cortisol”: saiba se nova tendência das redes sociais pode realmente reduzir o estresse e aumentar a energia

2025-08-30