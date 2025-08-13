Acontece Peter Diamandis palestra sobre as inovações da Inteligência Artificial, no Country Club de Porto Alegre

Por Redação O Sul | 13 de agosto de 2025

Fundador da Singularity University discursou sobre o tema "Futuro: rápido e abundante", no Country Club Foto: Cristina Gularte Andreoli Foto: Cristina Gularte Andreoli

“Teremos um mundo quase irreconhecível até 2035”, descreveu o médico e fundador da Singularity University, Peter Diamandis, durante a palestra “Futuro: rápido e abundante”, realizada nesta quarta-feira (13), no Country Club, em Porto Alegre. O evento foi promovido pelo Sindicato dos Hospitais e Clínicas de Porto Alegre (Sindihospa) e contou com a presença de autoridades do mundo empresarial gaúcho.

Segundo ele, transformações estão sendo impulsionadas pela inteligência artificial (IA), que promete aprimorar, ainda mais, diagnósticos e impulsionar tratamentos de saúde. “É possível dobrar a longevidade humana e prevenir doenças com o uso da IA. Temos centros de estudos focados nessa ideia visionária, que vai mudar o nosso futuro”, declarou. Empolgado para experimentar a nova realidade que nos aguarda, Diamandis investe parte do seu tempo na busca pelo aumento da longevidade, tanto por meio de sua empresa, a Fountain Life, quanto pelo investimento em startups através do prêmio Xprizes, focado em biotecnologia.

Ele enfatiza a importância de hábitos saudáveis, avanços tecnológicos e uma mentalidade positiva para prolongar a vida. “A receita que está no alcance de todos nós é bem simples como obtermos hábitos saudáveis. Manter as oito horas de sono diárias e obter uma alimentação balanceada”, disse. Além disso, o médico detalha a importância de realizar exames periódicos, para prevenir doenças. “70% dos infartos não apresentam sintomas e poderiam ser evitados. Assim como, os cânceres, que surgem sinais quando já estão em estágios 3 ou 4”, detalhou.

Conforme o presidente do Sindihospa, Henri Siegert Chazan, a IA veio para somar e não para reduzir emprego, como é dito popularmente. “A Inteligência artificial ajuda a termos mais assertividade. Considero que o ‘A’ de inteligência artificial significa Aumento e não algo Artificial, porque ela favorece os manuseios dos humanos”, declarou.

Inovação exponencial

Diamandis pontou que a inovação será exponencial através da otimização de tempo e gasto. “Hoje a utilização de robôs vai muito além do que imaginávamos em três décadas atrás, como em procedimentos médicos como cirurgias ou até mesmo para afazeres domésticos”, descreveu.

Ele também apresentou as novas tecnologias de uso de drones, que realizam serviços de entregas rápidas de medicamentos nos Estados Unidos. “Esses drones são programados para voar de farmácias ou centros de distribuição diretamente para os endereços dos pacientes, oferecendo entregas em minutos ou horas”, relatou.

Consulado americano

De acordo com o cônsul-geral dos Estados Unidos, Jason Green, a embaixada americana está voltada para que pesquisas inovadoras sejam feitas no Brasil. “Temos o Science, Technology, Engineering and Math, que atua em Porto Alegre, por intermédio do Consulado-Geral americano, para ajudar e facilitar colaborações em pesquisas e parcerias acadêmicas. Por isso, vejo um futuro muito positivo para as parcerias entre EUA e Brasil nesse sentido”, revelou.

Green descreve que a inteligência artificial está avançando muito rapidamente. “Na área da saúde, existe uma grande oportunidade para identificarmos respostas rápidas para tratamentos. Pois, o ritmo da IA é acelerado e garante agilidade nos processos e com reduzirá as filas de espera”, apontou.

Cirurgia robótica

Segundo o secretário de Inovação de Porto Alegre, Luiz Carlos Pinto da Silva Filho, a capital gaúcha tem se tornado um polo de inovação com aumento da automação na área da saúde. “O comportamento dos humanos está sendo reproduzido pelas máquinas. A capital gaúcha tem se tornado um polo de inovação. As cirurgias robóticas iniciaram por Porto Alegre. Os primeiros testes ocorreram em cinco anos atrás em alguns hospitais da cidade”, descreveu. Mesmo assim, o secretário garante que a ideia nunca foi substituir equipes médicas. “Todo o procedimento tem a supervisão de médicos e especialistas. Estamos avançando nesta iniciativa”, disse.

Sobre Peter Diamandis

Americano, médico e engenheiro, Diamandis tem formações pela Universidade de Harvard e MIT. Ao longo da sua carreira, fundou uma série de negócios disruptivos, como a Singularity University, focada em tecnologias exponenciais, a XPRIZE, que promove o desenvolvimento tecnológico, e o Abundance360, programa de leadership para empresários, investidores e executivos.

