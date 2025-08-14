Quinta-feira, 14 de agosto de 2025

Acontece Luanna Toniolo é destaque do evento “Cenários da Regeneração” em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 14 de agosto de 2025

Encontro promovido pela PGB Inteligência discute inovação e sustentabilidade como oportunidades econômicas

Foto: Diego Frigo

Porto Alegre será sede, no dia 16 de agosto, sábado, do evento “Cenários da Regeneração: abertura de um novo mercado”, promovido pela PGB Inteligência. A programação, que acontece na Fábrica do Futuro, reunirá cerca de 150 convidados em torno de um tema cada vez mais presente nas agendas de inovação: o design regenerativo como vetor de transformação estética, econômica e social.

Entre os principais destaques do evento está a participação de Luanna Toniolo, fundadora da TROC e uma das vozes mais relevantes do Brasil em consumo consciente, moda circular e empreendedorismo feminino. Após liderar a TROC em uma trajetória que alcançou R$ 200 milhões em faturamento e impacto ambiental mensurável — como a economia de mais de 2 bilhões de litros de água — Luanna tornou-se referência no setor e figura entre as 500 pessoas mais influentes da América Latina, segundo a Bloomberg Línea.

“Estar no ‘Cenários da Regeneração’ é uma chance de ampliar o diálogo sobre o impacto real que a moda pode — e deve — gerar. Regenerar é muito mais do que ser sustentável, é repensar tudo desde o início, com propósito. Fico feliz em contribuir com uma conversa tão necessária sobre futuro, inovação e novos caminhos para empreender com consciência”, afirma Luanna Toniolo.

A presença de Toniolo é destacada pela organização do evento como um símbolo da nova geração de lideranças criativas. Para Paula Bragagnolo, fundadora e diretora criativa da PGB Inteligência, o nome de Luanna reforça o propósito do encontro: promover a regeneração como uma abordagem estratégica e economicamente viável para negócios e marcas.

“O design regenerativo não é apenas uma demanda ética ou uma tendência estética — ele já é um mercado emergente. Ter a Luanna com a gente amplia essa conversa com exemplos concretos de inovação com impacto. Ela é uma inspiração não só pelo que construiu na TROC, mas por seguir abrindo caminhos para outras mulheres no ecossistema criativo”, afirma Paula.

A programação contará com palestras, painéis temáticos e uma dinâmica de conexão chamada “Quebra da Bolha”, pensada para fomentar trocas entre profissionais de diferentes áreas do setor criativo.

A infraestrutura do evento conta ainda com o suporte de marcas que compartilham a visão de uma economia mais regenerativa e criativa. A Galvanotek, fabricante de embalagens plásticas com sede em Carlos Barbosa (RS), participa como patrocinadora master.

“A regeneração será uma das principais lentes pelas quais enxergaremos produtos, espaços e marcas nos próximos anos. Não é mais sobre adaptar o que existe, mas sobre redesenhar com propósito desde o início. O evento marca uma virada de chave”, complementa Paula Bragagnolo.

Serviço:
Evento: Cenários da Regeneração | PGB Inteligência
Data: 16 de agosto (sábado)
Local: Fábrica do Futuro – Rua Câncio Gomes, 609, Floresta, Porto Alegre
Ingressos: R$ 260 (com meia-entrada e certificado de participação)
Inscrições e programação completa: pgbinteligencia.com.br/cenarios-da-regeneracao

Peter Diamandis palestra sobre as inovações da Inteligência Artificial, no Country Club de Porto Alegre
