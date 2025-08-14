Acontece Ulbra celebra 53 anos com culto na capela do campus Canoas

A Ulbra está presente com unidades de ensino superior em 13 municípios (9 no Rio Grande do Sul e 4 na região Norte do Brasil). Foto: Divulgação

Um culto para os estudantes e colaboradores, na tarde desta sexta-feira (15), na capela do campus Canoas, celebra os 53 anos da Universidade Luterana do Brasil (Ulbra).

Atualmente, a Ulbra é a maior universidade privada do Rio Grande do Sul. Está presente com unidades de ensino superior em 13 municípios (9 no Rio Grande do Sul e 4 na região Norte do Brasil), possui 81 polos de ensino a distância credenciados e 10 escolas de educação básica, totalizando cerca de 200 cursos de graduação, além de convênios com mais de 50 instituições internacionais para intercâmbios em 20 países.

A universidade mantém dois hospitais veterinários, mais de 300 laboratórios, seis centros de pesquisa e 60 clínicas de saúde, somando cerca de 150 mil atendimentos à comunidade por ano. Também possui um dos mais completos complexos esportivos do país, em Canoas, e um centro de simulação realística na área da Medicina, com infraestrutura de ponta para o ensino prático.

Atualmente, a Ulbra possui seis faculdades de Medicina (três no Estado e outras três no Norte), além do curso em Canoas, que completa três décadas. Em comunicação, destaca-se pelas emissoras de TV e rádio, com modernos estúdios totalmente equipados.

A atuação social da Ulbra foi destaque durante a enchente que atingiu o Rio Grande do Sul em 2024. O campus Canoas transformou-se no maior centro de acolhimento de vítimas de catástrofes climáticas da América Latina, abrigando cerca de 8 mil pessoas e 3 mil animais e oferecendo mais de 3 mil atendimentos em saúde e 2 mil atendimentos jurídicos.

O cavalo Caramelo, símbolo da tragédia, foi resgatado e acolhido pela universidade, onde hoje vive na fazenda escola, em Canoas.

