Notícias Petistas veem novo erro do governo em revogação de monitoramento do Pix e temem o deputado federal bolsonarista Nikolas Ferreira

Por Redação O Sul | 15 de janeiro de 2025

Compartilhe esta notícia:











Parlamentares do partido afirmam que revogar a medida anunciada reforça o discurso da oposição. (Foto: Marcello Casal Jr./Agência Brasil)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Integrantes do PT veem uma série de equívocos do governo Lula na polêmica sobre o Pix e avaliam que a Receita Federal cometeu um novo erro ao revogar a fiscalização nas transações após uma onda de fake news sobre suposta taxação do meio de pagamento. Parlamentares do partido dizem que voltar atrás na medida anunciada só reforça o discurso do deputado Nikolas Ferreira (PL-MG) de que o Palácio do Planalto poderia taxar o Pix.

Petistas afirmam que Nikolas sai como “herói” porque, ao revogar o monitoramento do Pix, o governo abre brecha para a população vê-lo como um político que conseguiu fazer o governo voltar atrás em uma medida impopular. Um vídeo do deputado bolsonarista sobre o assunto atingiu mais de 200 milhões de visualizações no Instagram.

Governistas criticam nos bastidores o Ministério da Fazenda e afirmam que a pasta deveria ter pensado nas consequências da medida antes de colocá-la em vigor. A esperança é de que o novo ministro da Secretaria de Comunicação Social (Secom), Sidônio Palmeira, consiga fazer um freio de arrumação nos anúncios do governo para evitar que haja brecha para fake news.

Outra ala do PT, contudo, afirma que o governo não teve escolha. “Essa discussão estava contaminada por desinformação em um nível quase criminoso. Muita gente surfando na onda do trauma que as pessoas têm da CPMF. Em que pese que a oposição possa celebrar, dando a ideia de que é uma vitória deles, na verdade é uma guinada do governo para interromper a narrativa mentirosa espalhada pelos extremistas”, disse o deputado Rubens Pereira Jr. (PT-MA).

Justificativa

Em entrevista coletiva no Palácio do Planalto nessa quarta-feira (15), o secretário da Receita, Robinson Barreirinhas, afirmou que a nova fiscalização do Pix será revogada por causa da circulação de informações falsas e distorcidas.

Ele também informou que o órgão investigará e responsabilizará as pessoas, junto com a Advocacia-Geral da União (AGU) e a Polícia Federal (PF), quem disseminou fake news de que o Pix seria taxado e fizeram o uso do nome e do símbolo do órgão para dar golpes.

Segundo Barreirinhas, nos últimos dias, as pessoas distorceram e manipularam o ato normativo da Receita, o que prejudicou milhões de pessoas e gerou pânico na população. De acordo com ele, isso desacreditou o instrumento de pagamento. (Estadão Conteúdo)

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Notícias

https://www.osul.com.br/petistas-veem-novo-erro-do-governo-em-revogacao-de-monitoramento-do-pix-e-temem-o-deputado-federal-bolsonarista-nikolas-ferreira/

Petistas veem novo erro do governo em revogação de monitoramento do Pix e temem o deputado federal bolsonarista Nikolas Ferreira

2025-01-15