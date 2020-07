Esse é o oitavo aumento seguido da gasolina. Com o reajuste, o preço médio do combustível nas refinarias da Petrobras está em R$ 1,6577 por litro, maior valor desde 29 de fevereiro.

O repasse do aumento ao consumidor final, nos postos de combustíveis, depende dos donos dos estabelecimentos, que levam em consideração fatores como a margem de lucro e a incidência de impostos.

Nova gasolina

A partir de 3 de agosto, a gasolina vendida no Brasil deverá seguir novas especificações definidas pela ANP (Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis), que regula o setor.

As mudanças valem para a gasolina tipo C (comum) e premium, que é indicada pelas fabricantes de carros esportivos. Na prática, o combustível terá melhor qualidade e deixará os carros mais eficientes, reduzindo o consumo de combustível e as emissões de poluentes.

Por outro lado, o litro da gasolina ficará mais caro, de acordo com a Petrobras. Ainda não há uma estimativa de qual será o aumento.