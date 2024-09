Economia Petrobras atinge marca de 1 milhão de acionistas individuais na Bolsa de Valores

Por Redação O Sul | 18 de setembro de 2024

Compartilhe esta notícia:











Número de investidores pessoa física cresceu 170%. Foto: ABr Número de investidores pessoa física cresceu 170%. (Foto: ABr) Foto: ABr

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A Petrobras alcançou a marca inédita de um milhão de acionistas individuais na Bolsa brasileira. Em cinco anos, houve um crescimento de 170% do número de pessoas que têm ações da companhia.

Além disso, atualmente o percentual de investidor pessoa física no capital social da companhia é maior que o dos investidores institucionais brasileiros. Esse fato demonstra o crescimento do mercado de capitais no Brasil, que vem se democratizando cada vez mais, e a Petrobras está acompanhando esse crescimento.

“O aumento do número de acionistas se soma a uma série de boas notícias que a companhia vem obtendo no mercado e reflete a confiança dos investidores no potencial da companhia e na geração de valor de seus projetos e resultados”, informa a empresa.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Economia

https://www.osul.com.br/petrobras-atinge-marca-de-1-milhao-de-acionistas-individuais-na-bolsa-de-valores/

Petrobras atinge marca de 1 milhão de acionistas individuais na Bolsa de Valores

2024-09-18