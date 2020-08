A Petrobras aumenta os preços da gasolina e do diesel nas refinarias a partir desta quinta-feira (13). Os reajustes são de 4% e 2%, respectivamente.

O aumento da gasolina ocorre após uma redução de 4% realizada no final de julho, que havia sido antecedida por nove altas de preços seguidas. O valor médio da gasolina nas refinarias da Petrobras deve chegar a 1,7213 real por litro.

A elevação do diesel é o sexto movimento consecutivo de alta no valor do combustível, que tem avançado desde o final de maio. O preço médio do diesel nas refinarias deve atingir 1,7336 real por litro.

O repasse dos reajustes ao consumidor final, nos postos de combustíveis, depende dos donos dos estabelecimentos, que consideram fatores como a margem de lucro e a incidência de impostos.

No acumulado do ano, o valor do diesel ainda registra queda de 26%, enquanto o preço da gasolina tem baixa de cerca de 10%.