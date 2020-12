A Petrobras aumenta, nesta quarta-feira (16), os preços da gasolina e do diesel nas refinarias. Segundo a estatal, os reajustes são de 3% e 4%, respectivamente.

No início deste mês, a Petrobras reduziu o preço da gasolina nas suas refinarias e deixou inalterada a cotação do diesel. A estatal afirma que a sua política de preços tem como base a paridade de importação, o que leva em conta fatores como as cotações do petróleo no mercado internacional e o câmbio.

O repasse dos reajustes ao consumidor final, nos postos de combustíveis, depende dos donos dos estabelecimentos, que consideram fatores como a margem de lucro e a incidência de impostos.