Economia Petrobras avisa a Lula que precisa reajustar diesel; impacto pode chegar a R$ 0,24 por litro

Por Redação O Sul | 28 de janeiro de 2025

Compartilhe esta notícia:











Reajuste pode ser aprovado já nesta quarta-feira (29) Foto: Reprodução (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A presidente da Petrobras, Magda Chambriard, avisou ao presidente Lula e seus ministros nesta segunda-feira (27) que a empresa terá que reajustar o preço do diesel. O reajuste pode ser aprovado já nesta quarta-feira (29), quando o Conselho de Administração da petroleira se reúne.

Os cálculos ainda estão sendo feitos, mas integrantes da Petrobras afirmaram que o impacto na bomba deve ficar entre R$ 0,18 e R$ 0,24 por litro de diesel. Em reunião com Lula, Magda Chambriard avaliou que a gasolina e o gás de cozinha, por enquanto, não precisam de um reajuste nos preços.

Uma fonte a par do encontro afirmou que o governo recebeu as notícias (incluindo a necessidade de elevar o preço do diesel) com naturalidade. O aumento dos combustíveis, em especial o diesel, preocupa o governo porque impacta diretamente a inflação e o preço dos alimentos – justamente no momento em que o governo busca aliviar o custo desses produtos na mesa dos brasileiros.

O problema, de acordo com o setor, é que há uma defasagem no preço dos combustíveis. Segundo a Abicom (Associação Brasileira de Importadores de Combustíveis), na semana passada a defasagem no óleo diesel chegava a 16% em relação ao preço internacional. Na prática, mais de R$ 0,50 por litro.

Na gasolina, ainda segundo a Abicom, a defasagem é menor, de 7%. Fontes do governo afirmam que, em 2024, a Petrobras manteve preços dos combustíveis estáveis mesmo com queda do valor no mercado internacional – o que ajudou a empresa a fazer um “colchão” para amenizar as perdas de agora.

O governo tem maioria no conselho da Petrobras, que é uma empresa de capital misto – ou seja, também tem acionistas privados. Se optar por segurar o preço dos combustíveis, o governo não prejudica apenas a própria estatal, como também outros importadores de combustível que atuam no Brasil.

ICMS mais alto a partir de sábado

A partir do próximo sábado (1º), outro fator deve encarecer ainda mais os combustíveis país afora: a alta do ICMS, imposto estadual sobre os produtos. A decisão é do Confaz (Conselho Nacional de Política Fazendária). Na gasolina, o imposto sobe R$ 0,10 – de R$ 1,37 para R$ 1,47 por litro. No diesel, a alta é de R$ 0,06 – o ICMS vai de R$ 1,06 para R$ 1,12 por litro.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Economia

https://www.osul.com.br/petrobras-avisa-a-lula-que-precisa-reajustar-diesel-impacto-pode-chegar-a-r-024-por-litro/

Petrobras avisa a Lula que precisa reajustar diesel; impacto pode chegar a R$ 0,24 por litro

2025-01-28