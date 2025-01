Mundo Avião com 176 pessoas a bordo pega fogo na Coreia do Sul, mas passageiros e tripulação conseguem se salvar

28 de janeiro de 2025

Segundo a agência de notícias Yonhap, não houve vítimas fatais e uma pessoa ficou ferida Foto: X/Reprodução Segundo a agência de notícias Yonhap, não houve vítimas fatais e uma pessoa ficou ferida. Foto: X/Reprodução

Um incêndio que começou na cauda de um avião no Aeroporto Internacional de Gimhae, na Coreia do Sul, forçou a evacuação dos 169 passageiros e sete tripulantes, nesta terça-feira (28).

Segundo a agência de notícias Yonhap, não houve vítimas fatais e uma pessoa ficou ferida. Os Bombeiros conseguiram controlar as chamas. A aeronave 298690.KS, da companhia aérea low cost Air Busan, tinha Hong Kong como destino.

Acidente no final de dezembro deixou mortos

Em dezembro do ano passado, a explosão de um avião no país deixou 179 mortos. Nesta segunda-feira (27), um relatório preliminar das investigações do incidente revelou que restos de pássaro foram encontradas em uma das turbinas do Boeing 737-800 da Jeju Air.

O principal investigador do caso, Lee Seung-yeol, afirmou que as penas foram encontradas em um dos motores da aeronave, recuperado no local do acidente. Ainda segundo Lee, imagens de vídeo também mostraram que houve uma colisão com pássaros.

Em janeiro do ano passado, um incidente similar ao ocorrido nesta terça ocorreu no Japão. Após uma colisão, levou 18 minutos para a tripulação retirar todos os 367 passageiros do avião e garantir a segurança de todos.

Avião com 176 pessoas a bordo pega fogo na Coreia do Sul, mas passageiros e tripulação conseguem se salvar

2025-01-28