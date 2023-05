Rio Grande do Sul Petrobras estima investir R$ 45 milhões em Rio Grande, no Sul do Estado

Por Redação O Sul | 29 de maio de 2023

Recursos serão usados para transformar Refeinaria Riograndense em biorrefinaria Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil Recursos serão usados para transformar Refeinaria Riograndense em biorrefinaria (Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil) Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A Petrobras anunciou nesta segunda-feira (29), que pretende investir R$ 45 milhões na RPR (Refinaria de Petróleo Riograndense) como parte de um plano para a produção de petroquímicos e combustíveis de origem totalmente renovável na unidade em Rio Grande, no Sul do Estado.

Um acordo que prevê a realização de testes industriais será assinado hoje por executivos da Refinaria e das empresas que têm participação acionária tais como Braskem, Ultra e a própria Petrobras.

O primeiro teste industrial, segundo a petroleira, está previsto para ser feito em cinco dias do mês de novembro. Neste primeiro teste, o objetivo será preparar a unidade de craqueamento catalítico fluido da refinaria com inovações de processo e sistema catalítico, gerando insumos integralmente renováveis, a partir de uma tecnologia desenvolvida pelo Centro de Pesquisas e Desenvolvimento da Petrobras.

O segundo teste, a ser feito em 2024, será por meio do coprocessamento de carga fóssil com bio-óleo, gerando propeno, gasolina e diesel, todos com conteúdo renovável a partir de matéria-prima avançada de biomassa não alimentar. Caso os testes tenham êxito, a refinaria estará preparada para produzir, bioaromáticos para a indústria petroquímica, o que irá transformá-la um marco no desenvolvimento do biorrefino no Brasil.

Atualmente, a Riograndense tem como principal atividade a produção e comercialização de derivados de petróleo, especialmente gasolina, óleo diesel, nafta petroquímica, óleo combustível, GLP (gás de cozinha), além de outros derivados, disse a Petrobras. Seu mercado de atuação está concentrado no Sul do Brasil. A refinaria tem capacidade de processamento instalada de 17 mil/barris dia.

