Cláudio Humberto Petrobras gasta fortuna em visitas a quem a furtou

Por Cláudio Humberto | 10 de abril de 2022

Estatal gastou R$ 177 mil para mandar dois funcionários “acompanharem” construção de plataforma pela SBM Offshore, uma das empresas mais enroladas na Lava Jato. (Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil)

Entre os quase R$ 7 milhões que a Petrobras gastou com viagens de funcionários nos três primeiros meses de 2022, a ida de dois deles a Paris (França), para “acompanhar” a construção da plataforma FPSO Almirante Tamandaré, custou à estatal R$ 177 mil. A plataforma está sendo construída pela SBM Offshore, uma das empresas mais enroladas na corrupção desvendada na Lava Jato, cuja vítima primordial foi a própria estatal. Questionada pela coluna, a Petrobras não se manifestou.

E a gasolina…

Cada passagem custou R$ 88,6 mil à estatal. Os funcionários viajaram no dia 6 de março e retornam apenas no dia 7 de julho. Que beleza…

Multa é espuma

Só no acordo de leniência com a Justiça brasileira em 2018, a holandesa SBM Offshore concordou pagar R$ 549 milhões à Petrobras.

Corrupa valeu

Apesar das revelações da Lava Jato, a SBM ganhou da Petrobras em 2021 o contrato da Almirante Tamandaré, que vale US$ 630 milhões.

Olha o exemplo

Júlio Faerman, ex-SBM, paga US$ 54 milhões às autoridades no Brasil, na Lava Jato, e foi condenado a pagar US$ 1,6 milhão no Reino Unido.

Baleia recorre a xenofobia contra Tarcísio Freitas

O presidente do MDB, deputado federal Baleia Rossi, escolheu uma alegação primária contra a candidatura do ex-ministro da Infraestrutura Tarcísio Freitas (Republicanos) a governador: “Ele não é de São Paulo”, tem afirmado a interlocutores. Baleia enfrentará dificuldade na xenofobia: seu partido em São Paulo, tem políticos nascidos em todas as regiões, sem contar o paranaense Sérgio Moro, estrela do União Brasil, partido aliado do MDB na busca de candidatura única ao Palácio do Planalto.

MDB é nordestino

O MDB tem 13 parlamentares do Nordeste na Câmara dos Deputados, além de sete senadores; mais da metade da maior bancada do Senado.

Ilustre no MDB

Emedebista ‘histórico’, José Sarney, do Maranhão, saiu do Nordeste para virar presidente da República, o único do partido até Michel Temer.

Outro lado

Desde 1954, quando Jânio Quadros venceu a disputa, São Paulo não elege um governador que nasceu fora do Estado.

Se gritar…

Após observar alguns dos presentes, bolsonaristas definiram o melô do ato de sexta, em que o PSB reforçou o nome de Geraldo Alckmin para ser candidato a vice: “Se gritar ‘pega ladrão / não fica um meu irmão…'”

Atenção aos detalhes

O presidente Bolsonaro exaltou a redução de 20% nas contas de luz com fim da bandeira de escassez hídrica, mas o valor deveria ser ainda menor. Não haverá geração termelétrica “adicional”, mas ela continua.

Só facada

Segundo pesquisa mensal ValeCard, o brasileiro pagou R$ 7,471 por litro de gasolina, em média, em março. Em janeiro e fevereiro, o gasto médio dos motoristas era, respectivamente, de R$ 6,908 e R$ 6,880 por litro.

Capital de bicicleta

Parceria do governo do DF com a Tembici para espalhar bicicletas compartilhadas por Brasília, completou seis meses com 355 bikes rosas, em 41 estações na capital. Falta só expandir para o entorno do DF.

Servilismo britânico

Nesta segunda (11), a prisão do ativista Julian Assange, fundador do Wikileaks, completa três anos. A expectativa é que a Justiça inglesa aprove sua extradição aos Estados Unidos ainda este mês.

Álcool neles

Se gasolina e diesel não param de subir, apesar da queda do valor em reais do barril de petróleo, o preço médio do etanol foi de R$ 5 a R$ 5,01 desde fevereiro, segundo a ANP. Pode ser considerado uma boa notícia.

Efeito na política local

O Pew Research Center revelou que o número de repórteres de jornais que cobrem os legislativos estaduais em tempo integral, nos EUA, caiu quase pela metade entre 2014 e 2022. Já os contratados por ONGs e grupos de interesses mais que triplicaram: de 6% para 20% do total.

Ativismo vem aí

Tal como aconteceu na CPI da Pandemia, a comissão parlamentar de inquérito para investigar o Ministério da Educação está a uma decisão judicial de furar a fila de CPIs que aguardam instalação no Senado.

Pergunta na campanha

O plano de “incomodar” em casa as famílias dos parlamentares é vingança por precisar de escolta policial para ir à praia?

PODER SEM PUDOR

Um burro na plateia

Contam na Bahia que foi animada a eleição para presidente da Câmara Municipal de Bom Jesus da Lapa, em janeiro de 2001. Indicado pelo prefeito, o vereador Valdivino Borges fazia seu discurso quando alguém o interrompeu para se referir à sua condição de semianalfabeto:

“Sai daí, seu burro!”

Valdivino olhou para o agressor e respondeu na lata:

“Eu sou burro e sou o presidente da Câmara, e você, que não é, está aí me dando coice!”

