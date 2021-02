Economia Petrobras não vê perspectiva de recordes nas exportações este ano

Por Redação O Sul | 3 de fevereiro de 2021

Compartilhe esta notícia:











Volume de exportações deve seguir como em 2020. Foto: Stéferson Faria/Agência Petrobras Volume de exportações deve seguir como em 2020. (Foto: Stéferson Faria/Agência Petrobras) Foto: Stéferson Faria/Agência Petrobras

As exportações de petróleo da Petrobras este ano devem continuar em patamares próximos aos registrados em 2020, e sem perspectivas de novos recordes, informou o diretor executivo de Comercialização e Logística da companhia, André Barreto Chiarini.

“Não vejo, neste momento, uma perspectiva de novos recordes de exportação de petróleo como a gente teve no ano passado, em abril. O volume como um todo segue como em 2020”, disse Chiarini.

De acordo com o resultado do desempenho operacional de 2020, divulgado nesta terça-feira (2) pela estatal, as exportações de petróleo tiveram papel fundamental durante os piores momentos da pandemia do coronavírus, permitindo geração de caixa em um momento crítico, além de evitar perdas de produção.

“Em abril, no ápice da crise, foram exportados 1 milhão de barris por dia (saídas físicas). Adicionalmente, é importante ressaltar a bem-sucedida performance do petróleo de Búzios, principal óleo da nossa cesta de exportação, com a inclusão de 14 novos clientes ao longo de 2020”, informou a Petrobras.

A Petrobras disse ainda que teve seu melhor desempenho operacional em 2020, com recordes de produção anual, com 2,28 milhões de barris diários de petróleo e LGN (líquido de gás natural) e 2,84 milhões de barris de óleo equivalente por dia de produção total. O desempenho foi obtido, segundo a Petrobras, durante a pandemia e em um ano em que houve contração da demanda global por combustíveis e preços baixos do petróleo no mercado internacional.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Economia