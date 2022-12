Economia Petrobras perdeu quase 185 bilhões de reais em valor de mercado desde outubro

Queda da estatal representa cerca de 30% do total da perda de valor de mercado da bolsa no período. (Foto: Agência Petrobras)

A Petrobras perdeu R$ 184 bilhões em valor de mercado desde sua máxima histórica em 21 de outubro, segundo dados compilados pelo TradeMap. Naquele dia, a soma das ações da estatal atingiu o recorde de R$ 521 bilhões. Na última segunda-feira (12), a empresa valia R$ 337 bilhões.

A queda representa cerca de 30% da perda de valor de mercado de todas as empresas com ações negociadas na B3: somadas, as empresas em bolsa ‘encolheram’ R$ 659 bilhões no mesmo período.

Da perda registrada pela Petrobras, R$ 112 bilhões foram registrados desde as eleições. Já a bolsa ‘encolheu’ R$ 499 bilhões de 28 de outubro a 12 de dezembro.

De acordo com Acilio Marinello, coordenador do MBA em Digital Banking da Trevisan Escola de Negócios, e Gabriel Meira, especialista da Valor Investimentos, em 2022, a Petrobras passou por um ano de bastante volatilidade e “dores de cabeça”.

O primeiro ponto de destaque vem do cenário internacional, sobretudo com a guerra da Rússia na Ucrânia, que impactou a oferta do petróleo e fez com que a commodity e seus derivado tivessem altas expressivas nos preços. No entanto, Marinello pontua que logo depois o petróleo entrou numa trajetória descendente e isso reflete nas projeções de geração de receita e lucro das empresas exportadoras, impactando na cotação das ações.

Meira ressalta, também, que o ano foi marcado por uma série de interferências na gestão da estatal, com presidentes assumindo e deixando o cargo, além de insinuações do governo de que alteraria a política de preços, gerando muita volatilidade para os papéis.

As últimas quedas nas ações da Petrobras, segundo Leo Dutra, analista-chefe da Invius Research, também refletem a cautela com o futuro da companhia. Com um novo governo por começar, os investidores ficam atentos a qualquer sinalização sobre o que pode ou não acontecer com a gestão da empresa e isso explica a forte oscilação dos preços.

Rodrigo Moliterno, Head de Renda Variável da Veedha Investimentos, explica que, atualmente, as ações da Petrobras estão muito baratas, com uma relação entre preço e lucro (P/L) de cerca de 1,7 vezes, enquanto seus pares internacionais têm esse indicador numa média de 5 vezes.

“A Petrobras está extremamente barata, mas para atrair os investidores é necessário que tenhamos um horizonte tranquilo, onde se consiga projetar o desenvolvimento e vida da empresa, de forma que ela não seja afetada por interesses do governo”, pontua Moliterno.

Ações x Ibovespa

As ações da Petrobras, no entanto, caíram de forma mais vertiginosa que o Ibovespa, o principal indicador do mercado brasileiro. Os papéis preferenciais (com preferência no recebimento de dividendos) tombaram 27,55% desde a máxima em outubro, enquanto os ordinários (com direito a voto) caíram 26,14%. Já o Ibovespa recuou 12,16%.

No comparativo desde as eleições, as ações preferenciais caíram 16,1%, e as ordinárias, 14,21% – enquanto o Ibovespa teve queda de 8,3%.

